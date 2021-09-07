Bitcoin ve kripto para ile ilgili kısa bir rehber

Teknoloji, tüm hayatı baştan sona etkiledi ve sıra parasal sisteme geldi. Kripto paralar, arkasındaki Blockchain teknolojisi ve elbette Bitcoin burada büyük bir dönüşüme öncülük ediyor ve finansal sistemi daha iyiye şekillendirmeyi vadediyor.

Dünya etkileyici bir hızla değişiyor. Teknoloji, tüm hayatı baştan sona etkiledi ve sıra parasal sisteme geldi. Teknolojinin bu denli yıkıcı bir değişim yarattığı günümüzde eskinin mirası bir finansal sistem ile yola devam edilemezdi. Kripto paralar, arkasındaki Blockchain teknolojisi ve elbette Bitcoin burada büyük bir dönüşüme öncülük ediyor ve finansal sistemi daha iyiye şekillendirmeyi vadediyor.

Bitcoin ve kripto para ile ilgili kısa bir rehberi sizler için derledik.

Kripto para nedir?

Kripto para; kriptografiye, yani şifrelemeye dayalı, internet tabanlı para birimidir. Kripto paraların temelinde ademi merkeziyetçilik, şeffaflık ve değiştirilemezlik sağlayan Blockchain (Blok Zinciri) teknolojisi yatar.

Bir kripto paranın en önemli özelliği, herhangi bir merkezi otorite tarafından kontrol edilmemesidir. Blok zincirinin merkezi olmayan doğası, kripto para birimlerini devlet kontrolü ve müdahalesine karşı teorik olarak dayanıklı kılar.

Kripto para birimleri, özel ve genel anahtarlar kullanılarak doğrudan iki taraf arasında gönderilip alınabilir. Kripto para işlemlerinde herhangi bir aracı yoktur. Kripto paralar, aracıyı ortadan kaldırır. Aynı zamanda bu transferler, geleneksel finans kurumları tarafından alınan yüksek ücretler olmaksızın uygun maliyetle gerçekleştirilirler.

Kripto parayla ilgili çalışmalar, 1980'li yıllara kadar uzansa da esas çıkış, Bitcoin'in 2009 yılında piyasaya sürülmesiyle oldu.

Bitcoin nedir?

2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından “eşler arası elektronik nakit sistemi” tanımıyla ortaya çıkan ve 2009 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen Bitcoin, fiziksel paralar gibi herhangi bir otorite tarafından yönetilmeyen bir kripto para birimidir. Bitcoin, bugün piyasa değeriyle en büyük kripto paradır.

Bitcoin anonim midir?

Bitcoin kullanıcıları, finansal işlemlerini gerçekleştirirken kendilerine özel bir adrese sahiplerdir. Bu adreslerin karakter bakımından uzunluğu ise 30 karakterdir. Herhangi bir kayıt altında alınmadığı takdirde bu adresleri akılda tutmak oldukça zordur. Adreslerin arkasında kim olduğu temelde bilinmez.

Kişi, herhangi bir şekilde kendisi ifşa etmediği takdirde adreslerin sahibini bulmak olanaksızdır. İşlem yaparken sürekli aynı adresi kullanmak kimliğinizi açığa çıkarabilir. Analiz işlemlerinde uzmanlaşmış kişiler, işlem süreleri, işlem miktarı gibi bilgilere bakarak adres ile kişi arasında bağlantı kurabilir. Eğer sağlam bir gizlilik ve güvenlik istiyorsanız yaptığınız her işlem için yeni adres kullanmaya dikkat edebilirsiniz.

Öte yandan Bitcoin'in anonimliğinden söz etmek günümüzde çok mümkün değil. Bugün Bitcoin blok zincirini izlemeye yarayan sayısız kullanışlı araç bulunuyor. Bitcoin'de yapılan işlemlerin birçok devlet ve şirket tarafından takip edildiği biliniyor. Bitcoin'de gizliliği artırmak için devam eden çalışmalar sonuçlandığında Bitcoin'in daha anonim bir yapıya sahip olduğundan söz edebiliriz. Gizlilikle ilgili son gelişmeleri takip etmek için Bitcoin haberleri bölümüne göz atabilirsiniz.

Bitcoin nasıl alınır?

Bitcoin almanın çeşitli yolları vardır. Bir kripto para borsasına kayıt olarak Bitcoin'e sahip olabilirsiniz. Elbette Bitcoin'in de diğer birçok yatırım aracı gibi fiyatı değişkendir. En kolay alım-satım yöntemi ise borsaları kullanmaktan geçiyor. Bununla birlikte kimliğinizin açık olmasını istemiyorsanız borsalardan uzak durmalısınız.

Bitcoin yatırımı nasıl yapılır?

Bitcoin, her yatırım gibi risk taşıyor. Yatırım yapmadan önce bunu göz önünde bulundurarak hareket edilmeli. Risk algınız Bitcoin'e yatırım yapmak için uygun ise sonraki aşamaya geçebilirsiniz: Bitcoin yatırımı nasıl yapılır? İlk aşamada bir Bitcoin hesabı edinmelisiniz. Bunun için Bitcoin hesabı nasıl açılır başlıklı yazımızdan yararlanabilirsiniz. Bitcoin hesabı açtıktan sonra sıradaki adımlar, bu hesaba Türk Lirası veya Dolar yatırmak, daha sonra da Bitcoin alımına geçmek. Bitcoin, kısa vadeli alım satımdan çok uzun vadeli olarak düşünülerek hareket edilmesi daha uygun olan bir varlık. Her ay belirli bir günde ve belirli bir miktarda Bitcoin alımı yaparak ortalama dolar maliyeti oluşturup riskinizi azaltabilirsiniz.

Bitcoin güvenilir mi?

Bitcoin yatırımı yapmak isteyen kullanıcıların en çok sorduğu soruların başında belki de Bitcoin güvenilir mi geliyor. Sıkı bir Bitcoin haberleri takipçisiyseniz, çeşitli güvenlik sorunlarıyla ilgili birçok gelişme görmemeniz mümkün değil. Bu güvenlik olayları, Bitcoin'in kendisi ile değil, Bitcoin alınıp satılan platformlarla ilgili. Bu platformlar hack'lenebilir, çeşitli saldırılara uğrayabilirler ancak bu Bitcoin'in hack'lendiği anlamına gelmez. Mevcut teknolojilerle hack'lenemez bir yapıya sahip olan Bitcoin'in sistemi, kriptografik bir altyapıya dayanır. Öte yandan Bitcoin'in arkasında hiçbir kuruluş veya kişi yoktur. Dolayısıyla Bitcoin'i manipüle edebilecek bir merkezi otorite de bulunmaz.

Bitcoin nasıl kazanılır?

Bitcoin'in ilk yıllarında çok yaygın olan “Bitcoin muslukları” vardı. Bunlar, ücretsiz bir şekilde çok sayıda Bitcoin veriyordu. Ancak Bitcoin'in fiyatı zamanla arttıkça musluklar tarafından verilen ücretsiz BTC'lerin sayısı iyice azaldı ve artık günümüzde bunlar üzerinden bedava Bitcoin alabilmek zaman kaybına döndü. Sarf edilen emek karşılığını bulamaz oldu. Başka yollarla Bitcoin nasıl kazanılır? Artık Bitcoin muslukları olmasa da çok sayıda kripto para borsası her gün kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalardan yararlanarak eğer şanslıysanız ücretsiz Bitcoin elde edebilirsiniz.

Bitcoin madenciliği yaparak da Bitcoin kazanabilirsiniz fakat yüksek elektrik maliyetleri, Bitcoin madenciliğini ne yazık ki kârsız bir alana dönüştürüyor. Bitcoin madenciliği, artık büyük şirketlerin elinde. Sıradan kullanıcıların madencilikle kâr elde etmesi artık olanaksız. Öte yandan bir laptop ile siz bilgisayarınızda çalışırken arka planda CPU ve GPU'nuzun kullanılmayan alanlarından yararlanan HoneyMiner gibi platformları deneyebilirsiniz.

Bitcoin madenciliği nasıl yapılır?

Bitcoin piyasa çıkalı neredeyse 11 yılı geçecek. Ekosistemde her geçen gün çeşitli değişiklikler meydana geliyor. Yarılanmalar, çatallanmalar bunlardan bazıları.

Diğer yandan madencilikte rekabet de giderek kızışıyor. Rekabet, Bitcoin üretimini etkileyen faktörlerden birisi. Ağa ne kadar çok madenci katılırsa Bitcoin üretimi de o oranda zorlaşıyor. Bitcoin madenciliği yapmak için çeşitli ekipmanlara sahip olmalısınız. Bu ekipmanlar Bitcoin ilk çıktığında bilgisayar işlemcileri iken sonrasında ekran kartlarına dönüştü. Bunun sebebi de ekran kartlarının Bitcoin madenciliği konusunda daha verimli olmasıydı. Ardından rekabetteki artışla birlikte madenciler artık ekran kartlarını da rafa kaldırmak zorunda kaldı.

Ekran kartlarının ardından da çeşitli elektronik cihazlar ortaya çıktı. Bitcoin madenciliği için kullanılan cihazlardan en önemlisi “ASIC” olarak karşımıza çıkıyor. ASIC'lerin yapısına baktığımızda belirli işlemler için özelleştirilen makineler olduğunu görüyoruz. Bitcoin madenciliği ile ilgili çok daha fazla ayrıntı için Bitcoin madenciliği nedir, nasıl yapılır başlıklı yazımızdan yararlanabilirsiniz.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.