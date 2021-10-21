'Bitcoin ve Ethereum rekor kırdı'

Türkiye’de 40 kripto para platformu bulunurken 28 milyar liralık işlem hacmi bulunuyor

Kripto para yatırımlarına dair değerlendirmelerde bulunan Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü ise "Bitcoin 66.956 dolar, Ethereum ise 4240 dolar ile tüm zamanların rekorlarını kırdılar. Piyasa 2,6 trilyon dolara ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Değerlendirmelerde şunlara vurgu yapıldı:

ProShares Bitcoin Strategy ETF bu hafta işlem görmeye başladığından beri, Bitcoin talebinden kaynaklı olarak yönetim altındaki varlıklarda (AUM) 1 milyar dolara ulaşan en hızlı fon haline geldi, ETF'i bile farklı bir rekora imza attı. Bu zamana kadar Bitcoin yükselirken, altcoinler düşüşteydi. Ancak dünkü coşku ardından altcoinler de hareketlendi ve bir aylık bekleyişin ardından yükselişe geçtiler. Bitcoin ETF'inin işleme açılması sonrası önümüzdeki hafta 2 ETF'in daha işleme başlaması bekleniyor.

Türkiye'deki krihto potansiyeli

Merkez Bankası, Türkiye'de 40 tane kripto para platformu, 28 milyar TL işlem hacmi olduğunu belirterek, “7/24 erişim, işlem kolaylığı, limit olmaması ve düşük işlem ücreti bu varlıkları cazip kılıyor. Kripto madenciliği küresel ısınmayı artırıyor” tespitini yaptı. Merkez Bankası, ‘Kripto Raporu'nda kripto varlıkların risklerini anlatırken ilginç bir tespitte bulunarak, “Yeni kripto varlık birimlerinin yaratılması (madencilik) olanağı yüksek elektrik tüketimine sebep olmakta ve bu da küresel ısınmayı artırmaktadır” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sanal Para birim ve türleri

Merkez Bankası'nın sanal para birimlerine yönelik resmi kurumsal değerlendirme raporlarında ise şu noktalara vurgu yapılıyor:

Bitcoin'in işlem hacminin sürekli artması ve değerinin USD karşısında sergilediği oynaklık, finansal piyasalarda dikkat çekmesinde etkin rol oynamıştır. Günümüz itibarıyla birçok SPB çeşidi bulunmakla beraber,

Bitcoin en çok bilinen ve en çok kullanılan Sanal Para Birimi (SPB) olma ünvanını başından beri taşımaktadır. Buna neden olarak ilk SPB örneği olmasının yanında, teknolojik anlamda diğer SPB'ler için örnek teşkil etmesi gösterilebilir. Bu nedenle SPB'lere ilişkin akademik çalışmalarda, analizlerde ya da ülkeler tarafından atılan hukuki adımlarda genellikle Bitcoin bir çıkış noktası olarak kullanılmaktadır.

6803 çeşit sanal para

SPB'ler benzer prensiplerle çalışan sistemler olsalar da kendi içlerinde çeşitlilik göstermektedirler. Bugün piyasada yaklaşık 6803 tane SPB çeşidi bulunmaktadır.SPB'lerin büyük çoğunluğu Bitcoin'in mantığıyla çalışmakta, çok az sayıda SPB teknik özellikler açısından farklılık göstermekte ve/veya SPB'lerin mevcut işleyişine farklı bir yaklaşım getirmektedir. Günümüz itibariyleyüzlerce SPB çeşidi mevcut olsa da birçok başarısız girişimin olduğu da göz ardı edilmemelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.