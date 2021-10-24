Bitcoin ve Ethereum için çarpıcı tahmin

Real Vision CEO’su Raoul Pal, Bitcoin’in mevcut seviyesinden üç kat artabileceğini, Ethereum’un (ETH) ise neredeyse dört kat artabileceğini düşünüyor.

Piyasada gözler dolar ve altından sonra kripto para piyasasına çevrilmişti. Hafta başında yükseliş gösteren kripto paraların amiral gemisi Bitcoin ile Ethereum'da hafta sonunu düşüşle kapadı.

Ancak Bitcoin ve Ethereum yatırımcıları bu iki kripto paranın geleceğinden umutlu.

Real Vision CEO'su Raoul Pal, Bitcoin'in 200.000 dolarak Ethereum'un da 20.000 dolara ulaşma ihtimalinin %70'den fazla olduğuna inanıyor.

“Bu bir kesinlik değil bir olasılıktır. Bitcoin'in 200.000 dolar Ethereum'un da 20.000 dolar olma olasılığı %70'dir.

Neyin daha iyi performans göstereceğini ve bunun nasıl sonuçlanacağını kimse net tahmin edemez”

Pal'a göre Bitcoin, 2013 yılındakine benzer bir davranış gösteriyor.

“Bitcoin 2013'ü takip etmeye devam ediyor”

Pal ayrıca mevcut Bitcoin döngüsünün öncekilerden daha uzun bir süre devam edebilmesi için “iyi bir şans” olduğunu düşünüyor.

“Bence bu Bitcoin döngüsünün zaman içinde daha uzun olması ve fiyat olarak daha yukarıda olması için iyi bir şans var”

Pal, 2017 boğa rallisinin tekrar etmesi halinde Ethereum‘un 2022'nin ilk veya ikinci çeyreğinin sonunda 40.000 doları görebileceğine inanıyor.

Boğa rallisinden sonra 2018'de olanlara benzer bir biçimde Ethereum'un %90 oranında düşüp düşmeyeceği sorulduğunda Pal, böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Kaynak: coinkolik.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.