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TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin ve Ethereum'da sert düşüş!

Bitcoin ve Ethereum'da sert düşüş!

Bitcoin, kasım ayında ilk kez 60 bin doların altını gördü. Ethereum ise yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

33 Dakika Önce
2021-11-16 15:10:31
Bitcoin ve Ethereum'da sert düşüş!

Kripto para piyasalarında bugün sert düşüşler yaşandı.

Dünya Gazetesinde yer alan habere göre, Bitcoin, kasım ayında ilk kez 60 bin doların altını gördü. Ethereum ise yüzde 10'un üzerinde değer kaybıyla 4 bin 200 doların altına indi.

Kripto paralar, ekim ayından bu yana Bitconin ETF başvurularının onaylanmasıyla birlikte pozitif bir hava seyrediyordu. Bu süreçte Bitcoin, zirveyi 69 bin dolara kadar taşırken, Ethereum 4 bin 800 dolara kadar yükselmişti. Altcoinlerde de peş peşe sert yükselişler yaşanmıştı.

Analistler, kripto para piyasalarında bugün yaşanan düşüşün ABD'de artan regülasyon ve vergi endişelerinden kaynaklanabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kripto paralarda vergi raporlama zorunluluğunu da içeren altyapı yatırım paketini imzalamıştı.

Bazı analistler ise düşüşün uzun süren ralliden sonra yaşanan bir düzeltme olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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