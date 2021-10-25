Bitcoin ve Altcoin’lerde son durum

Geçen hafta sonu düşüş gösteren Kripto para birimleri, yeni haftaya yükselişle başladı. Özellikle lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden 63.000 dolarlık önemli seviye üzerine çıkması altcoin’lerin de yeşile dönmesini sağladı.

Kripto para birimleri yeni haftaya yükselişle başladı. Özellikle lider kripto para birimi Bitcoin'in yeniden 63.000 dolarlık önemli seviye üzerine çıkması altcoin'lerin de yeşile dönmesini sağladı. Bilindiği gibi, hafta sonunda düşüş grafikleri görülmüştü. Dolayısıyla yeni haftaya yeşilde başlanması Bitcoin'in yeni bir rekora doğru harekete geçme ihtimalini güçlendirmiş oldu.

Bitcoin Fiyat Hareketleri

Bitcoin (BTC), 20 Ekim'de 66.998 dolar ile kendi rekorunu kırdıktan sonra düzeltme grafikleri çizmeye başladı ve fiyat 60.000 dolarlık seviyelere kadar gerildi. Hafta sonu da nispeten hafta içinde gör sakin geçti ve bu durum BTC'nin güç toplayarak haftaya yükselişle başlamasını sağladı.

Yazının kaleme alındığı an itibari ile Bitcoin 63.600 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saat içinde yüzde 4'ten fazla artış ile yükseliş grafiklerini sürdürüyor.

Bu noktada sonra BTC'nin yükselişinin devam edebilmesi için öncelikle 65.000 dolarlık direncin kırılmasının gerektiği ifade ediliyor. 65.000 doların kırılması ile de eski rekor olan 66.998 dolara doğru bir başka hamle başlayabilir ve fiyat 67.000 dolarlık direnci kırabilir. Analistlerin BTC fiyatı için ilk hedefleri 72.000 dolar.

Bunun yanında BTC'nin yükselişini devam ettirememesi halinde yeniden 60.000 dolar seviyesinin de test edilebileceği düşünülüyor.

Altcoin'lerde Son Durum

Altcoin'ler nispeten Bitcoin'e gör biraz daha sakin bir hafta başlangıcı yaptılar. Ancak bu duruma rağmen bazı altcoin'lerin Bitcoin'den daha iyi performans sergiledikleri görülüyor. Örneğin; piyasa hacmi bakımından en büyük 6. kripto para birimi olan solana (SOL) son 24 saat içinde yüzde 7'den fazla artış yaşarken, Dogecoin (DOGE) %8, Fantom (FTM) %8,2 ve The Graph (GRT) %11 artış yaşadı.

Bunun yanında piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum yazının kaleme alındığı an itibari ile 4.150 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %1,2 gibi bir artış ile ilerlediği görülüyor.

Kaynak: bitcoinhaber.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.