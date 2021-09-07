Bitcoin tarihi günde çakıldı!

El Salvador'da, bugün itibarıyla Bitcoin tarihinde ilk kez resmi bir para birimi oldu. Bitcoin bu önemli günün sabahında 52.600 dolara ulaştı. Saat 17.00 civarında sert düşüşe geçti ve 1 saatte 51.000 dolardan 43.200 dolara kadar geriledi.

Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 16'yı buldu. Ardından 18.40 itibarıyla yeniden 47.200 dolara çıktı. Akşam saatlerinde 47.000 doların altına düştü.

Bugün Bitcoin ve kripto paralar için tarihi bir gündü. Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi sıfatını kazandı. El Salvador'da resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başladı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ilk olarak haziran ayında Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak tanımlayan yasa teklifini kongreye yollayacağını açıklamıştı. Yasanın kongreden geçmesiyle ülkede ABD Doları'nın yanında Bitcoin'in de kullanılmasının önü açıldı.

Söz konusu yasa bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

OTURMA İZNİ VERİYOR

Hükümet, kripto para birimini tanıtmak için ulusal dijital cüzdana kaydolacak her bir vatandaşa 30 dolar değerinde ücretsiz bitcoin verileceğini duyurdu.

Ülkede 3 Bitcoin'lik yatırım yapan yabancılara oturum izni verileceği bildirildi.

Bukele, dün yaptığı açıklamada süreç kapsamında yeni 200 Bitcoin alımı daha yaptıklarını açıkladı. Yeni alım ile birlikte ülkenin Bitcoin varlıkları 400 Bitcoin'e yükselmiş oldu.

Yaklaşık 6.5 milyonluk nüfusa ve 26 milyar dolarlık ekonomiye sahip El Salvador'un günlük işlem hacmi 50 milyar dolar civarında olan Bitcoin'in fiyatını teknik olarak çok etkilememesi bekleniyor. Ancak kripto paranın resmi bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlanması ve bu testin başarılı olması, orta vadede Bitcoin'e güveni artırabilir.

Bu sebeple El Salvador'un bu adımı Bitcoin ve tüm kripto paralar için önem arz ediyordu.

Ancak bugüne damgasını vuran akşamüstü gelen ani satış dalgası oldu.

52.000 DOLARI AŞTI SONRA ÇAKILDI

Bitcoin bu tarihi günün sabahında 52.600 doları gördü. Saat 17.00 civarında başlayan satışlarla 51.000 dolardan 43.200 dolara kadar geriledi. Günlük kayıp yüzde 16'yı buldu.

Bir saatlik sert düşüşün ardından Bitcoin 18.40 itibarıyla yeniden 47.200 dolara çıktı. Akşam saatlerinde 47.000 doların altına düştü.

Ethereum da günlük yüzde 22'lik düşüşle 3.062 dolara geriledi. Daha sonra 3.391 dolara geri çıktı.

Cardano ise yüzde 25 değer kaybıyla 2.05 doları görmesinin ardından 2.32 dolara yükseldi.

Yukarıda belirtildiği gibi El Salvador kaynaklı bir talep dalgalanması yaşanması pek mümkün değil. Ancak Bitcoin'in ilk kez resmi para birimi olması sebebiyle sosyal medyada çeşitli Bitcoin alım kampanyaları düzenleniyor.

Kampanyalar zaman zaman yeterli kişiye ulaşırsa fiyatlarda harekete yol açabiliyor. Ancak bu tarz suni hareketlere karşı yatırımcının temkinli olması gerekiyor.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.