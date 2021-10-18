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TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin son 6 ayın rekor seviyesinde

Bitcoin son 6 ayın rekor seviyesinde

Kripto para birimi Bitcoin, 62 bin dolara kadar çıkarak nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

3 Saat Önce
2021-10-18 11:20:34
Bitcoin son 6 ayın rekor seviyesinde

İşlem hacmi açısından en büyük kripto para borsası olan Binance'tan elde edilen veriler, Bitcoin'in yüzde 1.6 artarak 62 bin 80 dolara yükseldiğini gösterdi.

Bitcoin, en yüksek değerini nisan ayında yüzde 4.5 değer kazanarak 64 bin 850 dolar oarak kaydetmişti.

Pazar akşamı Bitcoin, 63 bin dolar eşiğine yaklaştı.

Eylül ayında yüzde 7'lik bir düşüş gören Bitcoin, temmuz ve ağustos aylarında kaydettiği yüzde 35'lik artışın arından ekim ayı boyunca yaklaşık yüzde 42 değer kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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