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TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin satış baskısına direnemedi

Bitcoin satış baskısına direnemedi

Bitcoin satış baskısına yenik düştü. Ekim ayı kripto para sektörü açısından hayli renkli geçiyor diyebiliriz. Pek çok kripto para birimi Mayıs ayından sonra ilk defa ATH gördü. Bu da yatırımcıların kripto paralara olan ilgisini tekrardan arttırdı.

41 Dakika Önce
2021-10-26 10:44:17
Bitcoin satış baskısına direnemedi

Piyasayı az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Mayıs ayında pek çok kripto parada rekor gelmişti. Bu rekorun ardından ise büyük bir düşüş başlamıştı. Pek çok kişi bu düşüşün ayı sezonuna işaret ettiğini söyledi. Fakat düşüş trendi sanıldığı kadar uzun sürmedi.

Mayıs ayının ortalarında başlayan süreç, yaz aylarında da devam etti. Fakat Ağustos ile birlikte kripto paralarda güçlü bir toparlanma sinyaline tanıklık ettik. Bu toparlanma sonrasında Ekim ayında pek çok ATH'de beraberinde geldi.

Bitcoin son ATH'yi Mayıs ayında görmüştü. BTC 64 bin dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Ne olduysa sonrasında oldu. BTC bir anda 32 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Diğer altcoinler de BTC'yi takip etti. Sonuç olarak kripto para piyasasında düşüş trendi başladı.

Şimdiler de ise BTC yeni rekorlar kırıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta 66 bin dolar seviyesini göre BTC bu noktada biraz satış baskısı yedi. Gelen satışların ardından 61 bin dolar seviyelerine gerileyen BTC'de baskının bittiği iddia ediliyor. Bekleyip göreceğiz. Bu arada dip not olarak belirtelim. Yatırım tavsiyesi değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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