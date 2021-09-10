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TIMETURK / EKONOMİ / 'Bitcoin para değil, yüksek riskli bir yatırım'

'Bitcoin para değil, yüksek riskli bir yatırım'

Meksika Merkez Bankası Başkanı Alejandro Diaz de Leon, “Bitcoin para değil, yüksek riskli bir yatırım.” dedi.

42 Dakika Önce
2021-09-10 12:42:17
'Bitcoin para değil, yüksek riskli bir yatırım'

Meksika Merkez Bankası Başkanı Alejandro Diaz de Leon, Bitcoin'i bir para birimi ya da bir değişim aracı olarak görmediğini söyledi.

Bitcoin'in değer gösterme kabiliyetinin zayıf olduğunu belirten Leon, yüksek riskli bir yatırım olduğunu söyledi. Yönetici, “Bitcoin ile mal alan biri karşılığında para ödemekten çok barter yapmış oluyor.” dedi.

Diaz de Leon, Bitcoin'i bir para biriminden çok değerli metallere benzettiğini de aktardı. “İnsanlar alım güçlerini kaybetmek istemezler. Günden güne yüzde 10 değişiklik gösteren bir alım gücü istenmez. Alım gücü konusunda volatilite istenen bir durum değil” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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