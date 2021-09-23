Bitcoin.org hack’lendi: Site girişine sahte ödül mesajı yazıldı

Geçtiğimiz aylarda hem DDos saldırılarına uğrayan hem de fidyecilerin hedefi olan ve birçok kez ele geçirilen daha sonra ise kurtarılan Bitcoin.org adresi, yine hack’lenmiş gözüküyor.

Geçtiğimiz aylarda hem DDos saldırılarına uğrayan hem de fidyecilerin hedefi olan ve birçok kez ele geçirilen daha sonra ise kurtarılan Bitcoin.org adresi, yine hack'lenmiş gözüküyor.

Site açıldığında, dolandırıcıların yıllardır kullandığı bir taktik karşımıza çıkıyor ve kullanıcıların belirtilen adrese Bitcoin göndermeleri durumunda, iki katının aynı kişiye gönderileceği vadediliyor. Bilindiği üzere bu taktikle şu ana kadar tüm dünyada yüz milyonlarca dolarlık kripto para dolandırıcılığı yapıldı.

Sitenin açılış mesajında ziyaretçileri ikna etmek için ise, Bitcoin Vakfı'nın şu ana kadar kendilerine yardım eden Bitcoin topluluğuna, yardımlarının karşılığını geri vermek istediği belirtiliyor. Mesajda ayrıca bu kampanyanın sadece ilk 10 bin kullanıcıyı kapsadığı yazılıyor. Kullanıcıların, fonlarını gönderebilmesi için bir QR kod ve Bitcoin adresi de paylaşıldı.

Craig Wright davasını kaybetmişti

Açık kaynaklı bir destek projesi olan Bitcoin.org'un, Bitcoin Vakfı'yla herhangi bir direkt bağlantısı bulunmuyor. Site, kendisinin Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden Bitcoin Satoshi Vision (BSV) kurucusu Craig Wrihght'ın açtığı davayı kaybetmiş ve Bitcoin white paper'ını siteden kaldırmak zorunda kalmıştı.

Bitcoin.org'un sahibi olan ve Cobra olarak bilinen anonim karakter, kimliğini gizlemek için mahkemeye gelmemiş hatta avukat da tutmamıştı. Tüm bunlar sonucu dava kaybedilmişti.

Cobra, daha önce sitenin birçok kez saldırıya uğradığını ve hacker'ların sürekli olarak kendisinden fidye talep ettiğini ancak bunu hiçbir zaman yapmayacağını söylemişti.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.