DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Faize Rafsancani: İran, İsrail’den daha fazla Müslüman öldürdü
HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi Meclis'te
FED faiz artırırsa Bitcoin-Ethereum-Dogecoin düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı Bitcoin (kripto para) etkisi
Bardakçı: Abdülhamid'i deviren muhalefet ile bugünkü muhalefet aynı
Kırklareli kâbusu yaşadı! Çatılar uçtu, camlar patladı, ağaçlar devrildi
Elektrik faturaları iptal mi edilecek? Aralık ayı elektrik faturaları neden fazla geldi?
Milyonlarca modemi etkileyen kritik açık keşfedildi
Bitcoin 'ölüm kavşağı'na yaklaşıyor
Omicron Meclis'i de vurdu
2022 Memur öğle yemeği kesintisi ne kadar? Kamu personeli öğle yemeği ücreti tarifesi
JP Morgan'dan yatırımcıya kritik 'nakit' uyarısı
PIKTES öğretmenlerine kadro verilecek mi? PIKTES eğitimcileri kadroya geçecek mi?
'Zamlar aralık ayı faturalarına yansıdı' iddialarına EPDK’dan inceleme
Tunceli'de 13 Ocak okullar tatil mi? Tunceli'de 13 Ocak Perşembe günü okul var mı?
Kuzey Kore'den bir hafta içinde ikinci başarılı füze denemesi

TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin 'ölüm kavşağı'na yaklaşıyor

Bitcoin 'ölüm kavşağı'na yaklaşıyor

Bitcoin'in 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kesmeye doğru ilerliyor.

47 Dakika Önce
2022-01-12 10:01:51
Bitcoin 'ölüm kavşağı'na yaklaşıyor

En büyük piyasa değerine sahip kripto para olan Bitcoin'in 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamasını en son kestiği zaman yüzde 20'den fazla düşüş kaydederek 30 bin doların altına gerilemişti.

Bitcoin pazartesi günü sert bir düşüşle Eylül'den bu yana ilk defa 40 bin doların altını görmüştü. Kripto para piyasalarının geneline yayılan satış dalgası sonrasında Bitcoin salı günü toparlayarak yeniden 42 bin doların üzerine tırmandı.

BOFA'DAN BALON UYARISI

Piyasada son günlerde kriptoda yine balon tartışmaları gündeme gelmişti. Aralarında Michael Hartnett'in de olduğu BofA stratejistleri, merkez bankası sıkılaştırmalarıyla sadece kripto paralarda değil, paladyum, teknoloji hisseleri ve tarihsel olarak riskli varlıklardaki balonların "eş zamanlı olarak patladığını" belirtti.

Kaynak: Bloomberg

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş