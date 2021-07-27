Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin ne kadar? Bitcoin kaç TL oldu?

Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin kaç TL oldu? Uzun süredir yatırımcısına saç yolduran bitcoin son bir kaç günde yüzde 12'ye yakın değer kazandı. Bitcoin'den çıkan yatırımcılar yeniden kripto paralara yatırıma yönelmeye başladı. Yatırımcılar bitcoin neden artıyor sorusuna yanıt arıyor? Bitcoinin değerlenmesinin bir çok nedeni bulunuyor. Amazon'un bitcoin kullanamaya başlayacağı iddiaları kripto para piyasasını ateşledi. Peki bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç lira?

Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin kaç TL oldu? Uzun süredir yatırımcısına saç yolduran bitcoin son bir kaç günde yüzde 12'ye yakın değer kazandı. Bitcoin'den çıkan yatırımcılar yeniden kripto paralara yatırıma yönelmeye başladı. Yatırımcılar bitcoin neden artıyor sorusuna yanıt arıyor? Bitcoinin değerlenmesinin bir çok nedeni bulunuyor. Amazon'un bitcoin kullanamaya başlayacağı iddiaları kripto para piyasasını ateşledi. Peki bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç lira?

Kripto paralarla ilgili son birkaç gündür olumlu gelişmeler yaşanıyor. Elon Musk'ın doge açıklamasının ardından şimdi de Amazon'un Bitcoin kullanmaya başlauacağı iddiaları kripto para birimlerinin alevlendirdi. Bitcoin bir kaç günde 40 bin doların üzerine çıktı. Bitcoine yatırım yapanla bitcoindeki bu yğkselişin nedenini araştırıyor. Peki Bitcoin neden yükseliyor?

Bitcoin neden yükseliyor?

Kripto para piyasasında hozlı günler yaşanıyor. Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan Binance'da Bitcoin'in fiyatı 39.800 dolara ulaştı. Bitcoin bugün sabah saatlerinde Londra'da 39 bin 681 dolar seviyelerini gördü. Bitcoindeki artışi le birlikte diğer kripto paralar da yükselişe geçti. Ethereum ve Dogecoin gibi diğer kripto para birimlerinin de değeri yükseldi. Ethereum'un fiyatı son 24 saat içinde yüzde 8,8 yükselirken bu para biriminde bir hafta içindeki değer artışı yüzde 20'yi buldu. Dogecoin ise 15'in üzerindeki artış ile dikkat çekti.

Amazon ilan verdi bitcoin yükseldi

Amazon'un geçtiğimiz hafta ‘dijital para uzmanı' pozisyonu için iş ilanı vermesi kripto paraları hareketlendirdi. Online satış devi Amazon'un bu ilanı, dünyanın en değerli şirketlerinden birinin kripto alanına yöneleceğine dair söylentilere neden oldu. Bu ilan, Amazon'un gelecekte kripto para ile ödeme kabul edebileceği şeklinde yorumlandı.

Amazon bitcoine onay verecek iddiası

Amazon'un bitcoin ile ödemelere onay vereceği iddiaları piyasada konuşulmaya başlandı. İddialar güçlenirken bitcoin fiyatı da yükselmeye başladı. Bir Amazon çalışanından isimsiz kaynak, “Bu sadece gelecekte bir noktada kripto para birimi ödeme çözümleri hedefini içermiyor. Bu durum, Amazon'un gelecekte nasıl çalışacağına dair mekanizmanın eksiksiz, iyi tartışılmış ve ayrılmaz bir parçasıdır.” dedi. İddialara göre bitcoin konusundaki emir Jeff Bezos'tan geldi.

Bitcoin ne kadar?

Bitcoin 27 Temmuz 2021 saat 08.30 sıralarında 37.000 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin 40 bin doların da üzerine çıkmış bir süre sonra gevşemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.