Bitcoin neden tekrar 50.000 doların altına düştü?

Bitcoin fiyatının %55 düşüş göstermesinin ardından 50.000 dolara doğru gerçekleşen ralli tüm katılımcılar için hoş bir sürpriz olmuştu.Ancak Bitcoin'in boğa koşusu, fiyatının 50.000 doların altına tekrar gerilemesiyle birlikte sekteye uğramışa benziyor.

Bitcoin fiyatının %55 düşüş göstermesinin ardından 50.000 dolara doğru gerçekleşen ralli tüm katılımcılar için hoş bir sürpriz olmuştu. Ancak Glassnode verilerine göre, şu an gerçekleşen boğa koşusu Ocak-Mayıs ayı arasında gerçekleşene göre oldukça farklı görünüyor. Bununla birlikte BTC'nin boğa koşusu, fiyatının 50.000 doların altına tekrar gerilemesiyle birlikte sekteye uğramışa benziyor.

Huobi Borsasına Transfer Edilen 740 Milyon Dolarlık Bitcoin BTC Fiyatını Etkiledi mi? Mevcut piyasa hakkında bazı işaretler verebildiklerinden, hem vadeli işlemler hem de opsiyonlar, sahip oldukları türev ve açık pozisyon miktarlarıyla sıklıkla takip ediliyorlar.

Örneğin, bir önceki boğa koşusu, piyasadaki kaldıraçlı işlemlerde yüksek hacimler ile paralel bir şekilde devam etmişti. Bu, fiyat hareketlerinin büyük oran piyasadaki yüksek kaldıraçlı açık pozisyon miktarı tarafından beslendiğine işaret ediyor.

Bazı yatırımcıların risklerini azaltıp kar satışları yapmasıyla birlikte, zincir üzerinde harcanan eski Bitcoin oranı geçtiğimiz hafta yükselişe geçmişti. Borsalara doğru net bir coin akışı olsa da, piyasa bu kar satışlarını şimdiye kadar iyi idare etmişe benziyor.

Santiment'e göre, 12 Mart 2020 tarihindeki kara Perşembe sonrasında merkezi borsalara gönderilen ya da bu borsalardan çekilen en büyük kripto para transferi gerçekleşti. Yaklaşık olarak 843.200 adet BTC (42.025.568.000 dolara denk) kripto para borsalarına gönderilirken, 825.000 adet BTC ise (41.060.415.000 dolara denk) kripto para borsalarından çoğunlukla soğuk cüzdanlara çekildi.

Mevcut boğa koşusu, piyasada geçtiğimiz rallilerdeki kadar hacimde açık türev pozisyonlarına sahip değil. Bu da bu rallinin temel olarak daha stabil olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte piyasa daha az volatil hale geldi. Bu haber spekülatif yatırımcılar için iyi olmayabilir. Ancak Bitcoin fiyatı, görece uzun zamandır yükseliş eğiliminde olduğu için daha fazla özel yatırımcıyı kendisine çekti ve bu da beraberinde vadeli işlemler ve opsiyonlara olan ilginin artmasına sebep oldu. Mevcut piyasa havasının boğa lehine sürmesiyle birlikte piyasada satılan Bitcoin (BTC)'ler, uzun vadeli yatırımcıların eline geçiyor..

Kaynak: limenya.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.