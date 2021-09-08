Bitcoin neden düşüyor?

Kripto para piyasası dün Türkiye saatiyle 18 civarında büyük bir düşüş yaşadı. Beklenmedik geri çekilmenin sebebi henüz bilinmiyor ancak Bitcoin fiyatı 42 bin 800 dolara kadar düştü. Bu düşüş altcoin’leri de ciddi şekilde olumsuz etkiledi

Türkiye saatiyle dün 18 sularında Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda çok büyük bir düşüş yaşandı. En büyük kripto para 42 bin 800 dolara bir geri çekilme yaşarken, El Salvador başkanı Nayib Bukele'den ise yeni bir açıklama geldi: Dipten alıyoruz, 150 BTC daha ekledik!

Kripto para piyasası dün Türkiye saatiyle 18 civarında büyük bir düşüş yaşadı. Beklenmedik geri çekilmenin sebebi henüz bilinmiyor ancak Bitcoin fiyatı 42 bin 800 dolara kadar düştü. Bu düşüş altcoin'leri de ciddi şekilde olumsuz etkiledi ve birçok token birkaç hafta önceki fiyatlarına kadar geri çekildiler.

Olumsuz haber yok ama…

Fiyatın bu kadar hızlı şekilde geriye çekilmesinin sebebi ise henüz bilinmiyor. Önceki gece saatlerinde Bitcoin fiyatı gelen olumlu haberlerin de etkisiyle 52 bin 900 dolara kadar çıkmış, dün de gün içinde ise hafif geri çekilmeler yaşamıştı ancak böyle güçlü bir aşağıya sarkma bekletiler dahilinde değildi. 42 bin dolar seviyesinden dönen Bitcoin'de ve diğer Altcoin'lerde kısa süre içinde toparlanma yaşanırken, gidişat ise merakla bekleniyor.

Başkan Bukele açıkladı, El Salvador dipten aldı!

Dün Bitcoin'i yasal bir para haline getiren El Salvador dünya tarihine geçerken, başkan Bukele'den bir başka önemli hamle daha geldi. Dün sabah saatlerinde 400 BTC alan El Salvador, Bitcoin'deki düşüşü de değerlendirdi ve bilançosuna 150 Bitcoin daha ekledi. Açıklama da başkan Bukele'den geldi:

“Dipten alım yaptık. 150 Bitcoin daha ekledik”

Bu alımla birlikte El Salvador'un bilançosundaki Bitcoin adedi de 550'ye çıkmış oldu.

Haberin yazıldığı dakikalarda (TSİ dün 18.40) Bitcoin yaklaşık 47 bin dolardan işlem görüyordu. Sabah saatlerinde ise1 trilyon dolar sınırını zorlayan Bitcoin'in piyasa değeri de yaşanan bu düşüşün ardından 900 milyar doların da altına düştü.

Kripto para borsaları üst üste sorunlar yaşıyor

Gelen sert düşüş, önde gelen bazı kripto para borsalarının da çökmesine yol açtı.

Coinbase kullanıcıları, borsaya bağlanırken sorunlar yaşarken borsadan yapılan açıklamada, yaşanan problemlerin farkında olunduğu ve çözülmek için çalışıldığı bildirildi.

Öte yandan bir başka önemli borsa Gemini da tamamen bakıma alındı.

Kraken'da da benzer problemler görüldü.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.