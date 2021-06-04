Bitcoin ne kadar oldu (4 Haziran 2021) Bitcoin düştü mü? Bitcoin neden düştü?

Bitcoin yatırımcılarının çok sevdiği Elon Musk şu sıralar yatırımcılar tarafından pek de sevilmiyor. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlar ile bitcoinin düşmesine neden olan Elon Musk'tan bir paylaşım daha geldi ve bitcoin tekrar düşüşe geçti. Peki 4 Haziran 2021'de Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin düştü mü? Bitcoin neden düştü? Elon Musk sosyal medya hesabından paylaştığı kırık kalp emojisi ile 39 bin dolar seviyesinde olan bitcoinin 37 bin dolara kadar düşmesine neden oldu. İşte güncel bitcoin fiyatları...

Bitcoin yatırımcılarının çok sevdiği Elon Musk şu sıralar yatırımcılar tarafından pek de sevilmiyor. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlar ile bitcoinin düşmesine neden olan Elon Musk'tan bir paylaşım daha geldi ve bitcoin tekrar düşüşe geçti. Peki 4 Haziran 2021'de Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin düştü mü? Bitcoin neden düştü? Elon Musk sosyal medya hesabından paylaştığı kırık kalp emojisi ile 39 bin dolar seviyesinde olan bitcoinin 37 bin dolara kadar düşmesine neden oldu. İşte güncel bitcoin fiyatları...

Geçtiğimiz gün toparlanma sergilemeye çalışan Bitcoin yüzde 3 civarında primle 39 bin dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Elon Musk'ın tweeti sonrasında ise 37 bin dolar seviyesine geriledi. Gün içinde en düşük 37 bin 367 dolar, en yüksek ise 39 bin 272 dolar seviyesini gördü.

BİTCOİN TL KARŞILIĞI NE KADAR? 04.06.2021

1 Bitcoin 4 haziran 2021 tarihinde hızlı bir düşüşe geçerek 322 bin 390,67 Türk lirası değerine geriledi.

BİTCOİN USD KARŞILIĞI NE KADAR? 04.06.2021

1 Bitcoin 4 haziran 2021 tarihinde hızlı bir düşüşe geçerek 36 bin 867,47 ABD doları değerine geriledi.

İŞTE ELON MUSK'IN PAYLAŞIMI

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kriptoparadır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğinde kullanılmaya başlandı. Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, aracılara ihtiyaç duyulmadan bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İşlemler, kriptografi yoluyla network nodes tarafınca doğrulanır ve blockchain adı verilen halka açık bir ana deftere kaydedilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.