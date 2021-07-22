Bitcoin madenciliğinde ilk ölüm!

Tayland'da Danai Makmek isimli kişi, Bitcoin madenciliği yaptığı bilgisayarını tamir etmeye çalışırken çarpılarak hayatını kaybetti.

Tayland'ın Çonburi ilinde yaşayan 26 yaşındaki Bitcoin madencisi Danai Makmek, ev yapımı madencilik donanımındaki bir arıza nedeniyle elektriğe kapılarak öldü.

Danai'nın kardeşi Apiwat, olayın gerçekleştiği günün öncesinde Danai'nin madencilik donanımında arıza olduğunu ve kendisinden tamir için yardım istediğini söyledi.

Apiwat, kardeşine düzeneği tamir etmenin tehlikeli olacağını söyleyerek ertesi gün teknisyen çağırma sözü verdiğini ancak kardeşinin binlerce dolar değerinde Bitcoin zarar edeceği için panikleyerek kendisini dinlemediğini belirtti.

Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Apiwat, "Onu uyardım ama sanırım panikledi ve bütün gece tamir etmek için uğraştı. Ertesi gün bir teknisyenle eve geldiğimde onu düzeneğin başında ölü buldum" dedi.

Apiwat, ayrıca kardeşinin daha önce madencilik donanımının gücünü en üst düzeye çıkarmak için hız aşırtma (overclock) işlemi yaptığını da söyledi.

Danai hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis eve zorla girildiğine dair bir iz bulmadıklarını açıkladı.

Yetkilier, Danai'nın arızalı Bitcoin madenciliği bilgisayarı patladıktan sonra elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Danai'nin ölümü, kripto para madenciliği sırasında gerçekleşen ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Çok fazla elektrik harcandığı bilinen Bitcoin madenciliği sırasında daha önce Rusya'da da bir kaza gerçekleşmişti. Şubat 2018'de, Vladivostok şehri yakınlarında madencilik donanımı nedeniyle çıkan yangın bütün apartmanın alevler içinde kalmasına neden olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.