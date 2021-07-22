DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya’dan ''Maraş'' açıklaması: Statünün tek taraflı değiştirilmesini desteklemiyoruz
Fahrettin Altun: Habertürk'ü kınıyoruz
AFAD duyurdu: Arhavi'de yaklaşık 200 kişi tahliye edildi
Hollanda'dan TikTok'a 750 bin avroluk ceza
Almanya’daki sel faciasında ölü sayısı 176’ya yükseldi
Pankek nasıl yapılır? En lezzet pankek tarifi
Datça’da korkutan deprem
ABD Başkanı Biden: Kuzey Akım 2'yi durdurmak imkansız
Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme!
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya suikast engellendi
Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz kararı
Bitcoin madenciliğinde ilk ölüm!
Polonya ve Ukrayna'dan Kuzey Akım 2 anlaşmasına tepki
Hekimoğlu son bölüm izle | Hekimoğlu yeni bölüm tek parça takılmadan izle
MSB, Kıbrıs Harekatı'nın fotoğraflarını paylaştı

TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin madenciliğinde ilk ölüm!

Bitcoin madenciliğinde ilk ölüm!

Tayland'da Danai Makmek isimli kişi, Bitcoin madenciliği yaptığı bilgisayarını tamir etmeye çalışırken çarpılarak hayatını kaybetti.

3 Saat Önce
2021-07-22 16:55:54
Bitcoin madenciliğinde ilk ölüm!

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Tayland'ın Çonburi ilinde yaşayan 26 yaşındaki Bitcoin madencisi Danai Makmek, ev yapımı madencilik donanımındaki bir arıza nedeniyle elektriğe kapılarak öldü.

Danai'nın kardeşi Apiwat, olayın gerçekleştiği günün öncesinde Danai'nin madencilik donanımında arıza olduğunu ve kendisinden tamir için yardım istediğini söyledi.

Apiwat, kardeşine düzeneği tamir etmenin tehlikeli olacağını söyleyerek ertesi gün teknisyen çağırma sözü verdiğini ancak kardeşinin binlerce dolar değerinde Bitcoin zarar edeceği için panikleyerek kendisini dinlemediğini belirtti.

Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Apiwat, "Onu uyardım ama sanırım panikledi ve bütün gece tamir etmek için uğraştı. Ertesi gün bir teknisyenle eve geldiğimde onu düzeneğin başında ölü buldum" dedi.

Apiwat, ayrıca kardeşinin daha önce madencilik donanımının gücünü en üst düzeye çıkarmak için hız aşırtma (overclock) işlemi yaptığını da söyledi.

Danai hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis eve zorla girildiğine dair bir iz bulmadıklarını açıkladı.

Yetkilier, Danai'nın arızalı Bitcoin madenciliği bilgisayarı patladıktan sonra elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Danai'nin ölümü, kripto para madenciliği sırasında gerçekleşen ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Çok fazla elektrik harcandığı bilinen Bitcoin madenciliği sırasında daha önce Rusya'da da bir kaza gerçekleşmişti. Şubat 2018'de, Vladivostok şehri yakınlarında madencilik donanımı nedeniyle çıkan yangın bütün apartmanın alevler içinde kalmasına neden olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH