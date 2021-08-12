Bitcoin lobisi savaşı kaybediyor

ABD Senatosu, kripto para endüstrisi tarafından savunulan ve gözetim dışı kripto para aktörlerini 1 trilyon Dolarlık altyapı yasasındaki “kripto vergi raporlama” zorunluluğundan muaf tutan bir değişikliği reddetti.

ABD Senatosu, gözetim dışı kripto aktörlerini 1 trilyon Dolarlık altyapı yasasındaki “kripto vergi raporlama” zorunluluğundan muaf tutan bir değişikliği kabul etmedi. Tasarı Senato'dan onay alırsa Temsilciler Meclisine gidecek.

ABD ve Kripto Para Vergi Savaşı Tasarının orijinali, dijital varlıklarda yer alan belirli aktörleri vergi amaçlı “komisyoncular” olarak tanımlamak için vergi raporlama gerekliliklerinde çeşitli değişiklikler yaptı. Bu değişiklik ile birlikte, bu tür bilgilere erişimleri olmasa bile kripto şirketlerinin müşteriler adına IRS'ye “1099 vergi formunu” doldurmaları gerekecekti. Kripto para endüstrisi savunucuları, tasarının dilinin çok “geniş ve muğlak” olduğunu ve endüstrideki inovasyon için caydırıcı bir etki yapacağını savundu.

Geçen hafta çeşitli rakip değişiklikleri öne sürdükten sonra, bu değişikliklerin arkasındaki senatörler Pazartesi sabahı bir uzlaşma sağladılar. Toomey-Warner-Lummis-Sinema-Portman değişikliği, Bitcoin madencileri, hisse kanıtı ağlarındaki doğrulayıcılar, cüzdan sağlayıcıları ve protokol geliştiricileri gibi gözetim dışı aktörlerin vergi raporlama zorunluluğuna dahil edilmeyeceğini açıkça belirtti..

Ancak, altyapı yasa tasarısı üzerindeki tartışma Pazar akşamı çoktan kapanmış olduğundan, değişiklik tasarıya ancak oybirliği ile kabul edilebilirdi. Bu anlamda, tek bir “hayır” oyu değişikliği geçersiz hale getiri ve tasarının orijinal halinin onaylanmasına neden olurdu. Senato'da Umulan Gerçekleşmedi Senatörler Pat Toomey (R-PA), Cynthia Lummis (R-WY) ve Rob Portman (R-OH), bazılarının muhalif olacağını öngören Senatör Ted Cruz'un yaptığı gibi “uzlaşma değişikliği” lehinde konuşmalar gerçekleştirdi. Ancak umulan şey gerçek olmadı. Senatör Richard Shelby (R-AL), kripto revizyonuna 50 milyar Dolarlık “askeri harcama maddesi” ekleyecek olan kendi değişikliğini değerlendirmeye almaya çalıştı. Senatör Bernie Sanders (I-VT) buna izin vermedi ve bu nedenle kripto para değişikliği de rafa kalkmış oldu. Tasarı Senato tarafından onaylanırsa, Temsilciler Meclisi'ne gidecek..

Kaynak: limenya.com

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