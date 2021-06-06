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Bitcoin'le ilgili flaş gelişme

Birçok ülke kripto para birimleriyle ilgili düzenlemelere hazırlanırken Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul edecek ilk ülke olmak için çalışmalara başladı.

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06.06.2021 10:36:32
Bitcoin'le ilgili flaş gelişme

Birçok ülke kripto para birimleriyle ilgili düzenlemelere hazırlanırken Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul edecek ilk ülke olmak için çalışmalara başladı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Miami'de düzenlenen ve tarihin en büyük Bitcoin etkinliği olarak nitelendirilen Bitcoin 2021'de açıklama yaptı.

STRİKE'LE ORTAKLIK

BBC'nin haberine göre El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yayınlanan videoda yaptığı açıklamada ülkenin bitcoin teknolojisini kullanarak modern finansal altyapı oluşturmak için dijital cüzdan şirketi Strike ile ortaklık kurduğunu ifade etti.

Bitcoin, El Salvador'un resmi para birimi olan ABD doları ile birlikte kullanılacak. Başkan Nayib Bukele, Bitcoin'in yurtdışında yaşayan Salvadorluların eve ödeme göndermesini kolaylaştıracağını söyledi.

Florida'daki bir Bitcoin konferansında konuşan Bukele, "Kısa vadede bu, istihdam yaratacak ve kayıtlı ekonomi dışındaki binlerce kişiye finansal katılım sağlamaya yardımcı olacak" dedi ve ülkeye yatırımı artırabileceğini de sözlerine ekledi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KONGREDE

El Salvador Devlet Başkanı, yasayı önümüzdeki hafta kongreye göndereceğini söyledi. El Salvador Devlet Başkanı, geçerse hareketin banka hesabı olmayan Salvadorluların yüzde 70'inin finansal hizmetlerini açacağını söyledi.

El Salvador'un ekonomisi, büyük ölçüde, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan havalelere veya yurtdışından eve gönderilen paralara dayanıyor.

İki milyondan fazla Salvadorlu ülke dışında yaşıyor. Ancak her yıl 4 milyar dolardan (2.9 milyar sterlin) fazla geri göndererek doğdukları yerle yakın bağlarını sürdürmeye devam ediyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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