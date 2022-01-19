Bitcoin kaç TL 19 Ocak? Bitcoin kaç dolar oldu 2022 canlı kripto para piyasası

Kripto para piyasalarındaki düşüş devam ediyor. Bitcoin her gün sık sık yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte 19 Ocak 2022 Bitcoin kaç tl....

Değer kaybeden kripto para piyasalarındaki düşüş devam ediyor. Coingecko'da yer verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 2.7 değer kaybetti.

Bitcoin de aynı süre zarfında yüzde 2 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 41 bin 529 dolar seviyesine inerken piyasa hakimiyeti ise yüzde 37.96 oldu.

Ethereum hem BTC hem piyasanın üzerinde değer kaybı yaşadı. ETH'nin fiyatı yüzde 3.9 azalarak 3 bin 84 dolar seviyesine indi.

Ripple cephesinde de değer kaybı görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 3.6 azalarak 73 cent seviyelerine geldi.

Dogecoin geçen hafta elde ettiği kazancı geri vermiş duumda. DOGE'un fiyatı yüzde 4.6 azalarak 16 cent oldu.

Bitcoin / US Dollar Kuru - Günlük Alış Satış Değişim % Saat Bitcoin $41.815,40 $41.815,40 %0.16 22:26 Ethereum $3.122,62 $3.141,34 %0.62 22:27 Ripple $0,74 $0,74 %-1.02 22:26

Bitcoin / Türk Lirası Kuru - Günlük Alış Satış Değişim % Saat Bitcoin 561.313,20 TL 561.313,20 TL %0.16 22:26 Ethereum 41.916,80 TL 42.168,09 TL %0.62 22:27 Ripple 9,92 TL 9,93 TL %-1.02 22:26

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