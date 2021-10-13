Bitcoin’in yükselmesinin arkasında ne var?

Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test etmeye hazırlanırken, kripto piyasası gözlemcileri, Forkast.News'e Bitcoin'in son canlanmasının arkasında ne olduğunu anlattı.

Piyasalarda dolar ve altındaki yükseliş ardından gözler, kripto para piyasasına çevrildi. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin ise, tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test etmeye hazırlanıyor.

Kripto piyasası gözlemcileri, Forkast.News'e Bitcoin'in son canlanmasının arkasında ne olduğunu anlatıyor ve Bitcoin'in fiyatının 2021'in 4. çeyreğine doğru ilerlediğini tahmin ediyor.

CoinGecko verilerine göre, Bitcoin 57.860 ABD Dolarına yükseldi ve Mayıs ayından beri görülmeyen bir seviye olan 57.860 ABD Doları civarında seyretti .

Bitcoin şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 64.804 ABD dolarından yaklaşık %13 uzakta. Bitcoin bugün saat 12.30 civarlarında 54.715 dolardan işlem görüyordu.

Bitcoin'in mevcut dalgalanmasını

yönlendiren faktörler

Geçen ay, Bitcoin, Çin'in ticaret hacmine göre dünyanın en büyüklerinden biri olan Çinli kripto para borsası Huobi'nin sonunda Çin'deki kullanıcılara hizmet vermeyi durduracağını açıklayan kripto para ticareti ve madenciliği konusundaki son yasaklarının ardından yaklaşık 41.000 ABD dolarına düştü.

Piyasa gözlemcileri Forkast.News'e, Bitcoin'in en son dirilişini birkaç faktörün yönlendirdiğini söyledi .

City Index'in APAC kıdemli piyasa analisti Tony Sycamore, Bitcoin'in bu ayki %30 rallisinin, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çin'in liderliğini takip etme ve kripto para birimlerini yasaklama "niyetinin" olmadığı yönündeki yorumlarının ardından başladığını belirterek, “Powell'ın yorumları, büyümeyi engellemekten ziyade teşvik eden düzenleyici bir ortam altında blok zincir teknolojisinin sürekli yeniliği ve gelişimi için yeşil ışık sağladı” dedi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yakın gelecekte bir Bitcoin Vadeli İşlemleri ETF'sini onaylayabileceğine dair spekülasyonların artması, SEC Başkanı Gary Gensler'in son zamanlardaki cesaret verici yorumlarının ardından Bitcoin üzerinde artan bir iyimserliğe yol açtı.

Sycamore, “Altta yatan Bitcoin varlığı için muhtemelen daha fazla talep getirecek bir Bitcoin Vadeli İşlemler ETF beklentisi, tüccarların Ethereum ve diğer altcoinlerden Bitcoin lehine dönmesine neden oluyor” dedi.

Sycamore göre, bunun bir göstergesi, Bitcoin'in toplam kripto kapitalizasyonuna göre piyasa değerini ölçen Bitcoin baskınlık oranının bir ay önce %40'tan %46'ya yükselmiş olmasıydı.

Dijital varlık fonu yöneticisi CoinShares'e göre ise, geçen hafta Bitcoin yatırım ürünleri, dijital varlık ürünlerine toplam girişlerin %99'unu oluşturan 225 milyon ABD doları giriş gördü.

CoinShares yatırım stratejisti James Butterfill de, “Bitcoin'e yönelik hissiyattaki geri dönüşün, SEC başkanı Gary Gensler'in potansiyel olarak ABD'de bir Bitcoin ETF'sine izin veren yapıcı açıklamalarından kaynaklandığına inanıyoruz” dedi.

CoinShares'e göre, kripto yatırım ürünleri geçen hafta 226 milyon ABD Doları giriş gördü - ardı ardına sekizinci hafta - toplam kripto varlıkları 67 milyar ABD Doları ile yönetim altında, son olumlu fiyat hareketi nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyesinin sadece %5 altında.

Amerika Birleşik Devletleri'nin son borç tavanını yükseltme kararı, Bitcoin'in anlatısını da güçlendirdi. Nasdaq listesinde yer alan kripto şirketi EQONEX'in borsa satış başkanı Justin d'Anethan Forkast.News'e verdiği demeçte, "Bu, ABD'nin esasen kendisine boş bir çek veya daha fazla borç alma yeteneği verdiği makro alanda meydana gelen bir şey. Merkezi olmayan, programatik olarak kıt bir varlık olarak Bitcoin'in değeri, şimdi eskisinden daha da önemli” dedi.

Bitcoin'in yukarı yönlü potansiyeli

d'Anethan, Bitcoin'in döngüsel doğasını, altcoin'lerin yetişmesi için önde gelen Bitcoin ile görüyor. d'Anethan, “Zamanla, altcoinlerin nispeten iyi performans göstereceğini ve sadece Bitcoin'i takip edeceklerini ve olmasa da aslında daha iyi performans göstereceklerini düşünüyorum. Zincir üstü aktivite aynı zamanda Bitcoin için

bir yükseliş resmi çiziyor” dedi.

Glassnode verilerine göre, uzun vadeli sahipleri tarafından tutulan Bitcoin arzı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. D'Anethan, "Bu çok destekleyici çünkü bu, elleri güçlü, uzaydan çıkmak istemeyen insanların büyüdüğü anlamına geliyor. Bu, yukarı yönlü bir potansiyel olduğunu gösteriyor" dedi.

Çok kısa vadede Bitcoin için volatilite ve düzeltici fiyat hareketi olabilirken, piyasa gözlemcileri Bitcoin'in 2021'in son çeyreğine doğru ivme kazanması konusunda iyimser.

d'Anethan, "Sadece bir buçuk yıl önce insanlar 20 bin sınırını geçip geçemeyeceğimizi merak ediyorlardı, bu yüzden şu anda bulunduğumuz yerde olmak harika hissettiriyor. Çok fazla yükseliş var ve kesinlikle tüm zamanların en yükseğine geri dönüp onu kırabiliriz" dedi.

City Index'ten Sycamore ise, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 65,00 ABD dolarını yıl sonuna kadar yeniden test edeceğini tahmin ediyor.

Sycamore, “Kripto, 4. çeyrekte iyi performans gösterme eğilimindedir. Hisse senedi piyasasında sürekli risk görürsek, muhtemelen Bitcoin'den ve diğer kripto paralardan yeni bir yükseliş görebiliriz” dedi.

Sycamore, opsiyon piyasasının Bitcoin'e yönelik büyük ilgiyi yukarı yönlü gösterdiğini ve Bitcoin için olası yeni bir zirve için bir sinyal olduğunu ekledi.

Kaynak: Forkast.News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.