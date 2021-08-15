Bitcoin'in piyasa değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Bitcoin’in “gerçekleşen” piyasa değeri bugün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 378 milyar Dolara ulaştı.

Bitcoin piyasa değerinin alternatif bir ölçüsü olan “gerçekleşen piyasa değeri” tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin fiyatı, 46.700 Dolara düşmeden önce bugün 48.000 Dolar seviyesini gördü. Glassnode'dan alınan verilere göre, Bitcoin'in “gerçekleşen” piyasa değeri bugün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 378 milyar Dolara ulaştı.

Bitcoin Gerçekleşen Piyasa Değeri Nedir?

Gerçekleşen piyasa değeri, Bitcoin'in aktif piyasa değerinin boyutunu ölçer. Ölçüm, Bitcoin'deki hareketsiz balina hesaplarını, kayıp paraları veya uzun süredir HODLer'ların elinde duran miktarları dışarıda tutar. Gerçekleşen piyasa değerini hesaplamak için Glassnode gibi veri ölçüm platformları, kripto paralara zamana duyarlı değerler atar. Bir kripto para en son 2018'de, Bitcoin'in fiyatı 6.000 Dolar iken hareket ettiyse; o kripto para bugünün fiyatı yerine 6.000 Dolar olarak hesaplanır..

Piyasa kapitalizasyonunun standart ölçümü ise dolaşımdaki tüm kripto paraların, Bitcoin'in mevcut fiyatı ile çarpımı yapılarak elde edilir. CoinGecko'ya göre Bitcoin'in toplam piyasa değeri şu anda 880 milyar Dolar seviyesinde hareket ediyor.

Bitcoin Fiyatı, Bir Ayda %42.5 Oranında Yükseldi

Gerçekleşen piyasa değeri, “aktif” Bitcoin pazarının büyüklüğüne ilişkin daha net bir görüntü sağlar. Bitcoin fiyatının 64.800 Dolarlık zirvesinden çok uzakta olmasına rağmen, Bitcoin'in gerçekleşen piyasa değerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması, Bitcoin'de hiç bu kadar “aktif” para olmadığını gösteriyor. Gerçekleşen piyasa değerindeki artış, Bitcoin'in Mayıs ortasında başlayan piyasa çöküşünden bu yana en yüksek fiyatı olan 48.000 Dolara ulaşmasıyla aynı zamana denk geliyor. Bitcoin bu hafta %9.5 ve bu ay genelinde de %42.5 oranında arttı. BTC, şu dakikalarda ise 46.700 Dolar fiyatından işlem görüyor..

Kaynak: limenya.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.