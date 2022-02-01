Bitcoin İlk Nasıl Ortaya Çıktı?

Para piyasaları hemen hemen her dönemde hareketli piyasalar olsa bile teknolojinin gelişmesi ile bu alana farklı bir sistem dahil olmuştur. Özellikle sanal paranın kullanılması ile beraber piyasalarda çok farklı yatırımların olduğunu söyleyebiliriz.

İlk olarak 2009 yılında hayata geçen bitcoin uygulaması günümüzde pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir.

Bitcoin 2009 yılında ortaya çıksa bile daha öncesinde bu tarz bir girişimin olduğunu söyleyebiliriz. İkili harcama sorunu sanal paranın kullanılmasına engel olmuştur. Çünkü sadece veri olarak hayatını sürdüren sanal paranın iki kez çoğaltılıp kullanılması mümkündür. Bunun engellenmesi için ise henüz herhangi bir şey üretilmemiştir.

Daha sonrasında geliştirilen sistemlerle beraber bu sorun ortadan kalkmıştır. Bu sistemin adı blockchain bilgisayardır. Herhangi bir merkeze ihtiyaç olmadan paranın ikinci kez harcanmasını engelleyen bu sistem kripto para dünyasında büyük bir çağ açmıştır.

Bitcoini İlk Ne Zaman Kullanıldı?

Bitcoin ilk üreten kişi kriptografi uzmanı ve aynı zamanda matematikçi olan Satoshi Nakamoto'dur. Daha sonrasında bu alanda hizmetleri sunması için bu işleri Gawin Andresan'a devretmiştir. 1 doların değeri ilk olarak kaç bitcoin ettiği belirlenerek sistemlere giriş yapılmıştır. 2010 yılında Floridalı programcı 10.000 Bitcoin ile 2 pizza almıştır.

Böylelikle Bitcoinin ilk kullanımı başlamıştır. Bitcoinin değeri arz-talep durumlarına göre belirleniyor. Piyasalarda belirli bir miktarda Bitcoin olduğu söylemleri bulunmaktadır. Bu da Bitcoine olan talepler arttıkça miktarının artması talep azaldıkça değerinin azalması anlamına gelmektedir.

Bitcoin'in yanı sıra internet üzerinde ethereum adı verilen sistemler kullanılmaktadır. Ethereum ise şirketlerin web sağlayıcıları gibi farklı program içerikleri kullanmaktadır. Gelecekte bunun da oldukça kullanışlı bir alan olacağı söylenir.

Bitcoin İle Harcama Nasıl Yapılır?

Bitcoin ile yatırımın nasıl yapılacağı şu şekilde anlatılabilir. Sanal cüzdan kullanan kişiler buraya para transferi yapabilir ve bu para transferi ile alışverişini gerçekleştirebilirler. Dünyanın birçok yerinde ürün alımı ve restoranlarda bitcoin ile alışveriş sağlayan alanlar bulunmaktadır.

Bitcoini ödeme sistemi olarak tanıyan birçok şirket bulunduğunu söyleyebiliriz. Alışverişler dışında Bitcoin veya kripto para piyasasındaki borsalara yatırım yaparak da kar alanınızı geliştirebilirsiniz. .