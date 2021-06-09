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Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi para birimi oldu

Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçti.

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Google News - Timeturk
09.06.2021 09:51:19
Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi para birimi oldu

El Salvador Kongresi, kripto para birimi Bitcoin'in yasal hale getirilmesi için sunulan yasa tasarısını onayladı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçti.

Henüz birkaç gün önce konuyu gündeme getiren ve gerçekleşmesi halinde ülkenin en önemli para merkezlerinden biri olacağını söyleyen Devlet Başkanı Nayib Bukele dediğini yaptı.

Bukele, Twitter hesabında, Kongre'nin, Bitcoin tasarısını 62 oyla kabul ettiğini duyurdu.

​Dedeleri Osmanlı pasaportuyla Filistin'den Orta Amerika'ya göç eden Bukele'nin teşvikiyle atılan bu adımla birlikte ülkenin mevcut ulusal para birimi olan doların yanı sıra Bitcoin de resmen kullanılabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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