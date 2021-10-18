Bitcoin ile ilgili flaş gelişme! Onay verdi

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ilk Bitcoin ETF'ine onay verdi. Onaylanan başvuruların kripto para piyasasına para görüşlerini arttırarak sektörü olumlu etkileyeceği tahmin ediliyor.

Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin'le ilgili beklenen haber ABD'den geldi.

ABD'li regülatör kuruluş SEC ilk Bitcoin vadeli fonlarına (ETF) onay verdi.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ilk Bitcoin ETF'ine onay verdi.

Bu adım, kripto para sektörü için bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Karar ile ProShares Bitcoin ETF'i bu hafta işlem görmeye başlayacak. İlk kararın ardından sırada bekleyen 40'a yakın ETF başvurusu bulunuyor.

SEC, geçen hafta Bitcoin fonlarına yönelik yatırımlarda dikkat edilmesi gereken unsurları açıklayarak, onay için ilk sinyali vermişti. Onaylanan başvuruların kripto para piyasasına para görüşlerini arttırarak sektörü olumlu etkileyeceği tahmin ediliyor.

BITCOIN 62 BİN DOLARA YÜKSELDİ

SEC'in Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'lere onay vermesinden sonra Bitcoin'in değeri cuma günü nisan ayından bu yana ilk kez 62 bin dolara yükselmişti. Bugün ise Bitcoin Türkiye saatiyle 09,57 sıralarında 62 bin 300 dolardan işlem görüyordu.

10 yıldır beklenen gelişme

Bu Bitcoin ETF'lerin işlem görmeye başlaması, 6,7 trilyon dolar büyüklüğündeki ETF sektörü tarafından neredeyse 10 yıldır sürdürülen bir kampanyanın sonucu olarak gerçekleşiyor. Bu yatırım araçlarının destekçileri, Facebook Inc.'ye kendi fikirlerini çaldığı iddiası ile açtıkları dava ile tanınan ikiz kardeşler Cameron ve Tyler Winklevoss'un 2013 yılında bir Bitcoin ETF'si için ilk başvuruyu yapmalarından bu yana, kripto paraların yaygın kabulünün teyidi olarak böyle bir resmi bir onay arıyorlardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.