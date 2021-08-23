Bitcoin için korkutan analiz!

InTheMoneyStocks baş piyasa stratejisti Gareth Soloway’e göre, Bitcoin fiyatı 2013 ve 2017 yaşadığı büyük rallileri taklit ediyor. Soloway ayrıca Bitcoin’in önündeki hedefler olan 50.000 dolar ile 52.000 dolar arasında yükselebileceğini ancak bu yükselişin kısa ömürlü olacağını iddia etti.

Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin 49.000 dolar barajını aşmayı başardı. Son 48 saat içerisinde yatırımcılar Bitcoin'in gelecekteki fiyat hareketleri hakkında tekrardan umutlu olmaya başladılar..

Bununla birlikte bu durumun bir de olumsuz tarafı olabilir mi? Şu anki senaryoda BTC fiyatının tekrardan 20.000 dolara hatta daha da altına inmesi mümkün mü?

Analist: “Bu Ralli 2013 ve 2017 Yıllarındakiyle Benzer Olacak”

InTheMoneyStocks baş piyasa stratejisti Gareth Soloway, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği röportajında bu soruya cevap aradı. Soloway, Bitcoin fiyatının değer kaybedeceğini ve 20.000 dolara kadar düşebileceğini halen düşünen analistlerden biri. Soloway bu görüşünü şöyle açıklıyor: “Bitcoin fiyatı önünde sonunda değer kaybedecektir ve 20.000 dolara kadar gerileyecektir. Aklımda buna dair bir kuşku yok.”

Soloway'e göre Bitcoin fiyatı 2013 ve 2017 yaşadığı büyük rallileri taklit ediyor. Soloway ayrıca Bitcoin'in önündeki hedefler olan 50.000 dolar ile 52.000 dolar arasında yükselebileceğini ancak bu yükselişin kısa ömürlü olacağını iddia etti: “Bitcoin kısa vadede bu seviyeyi test edebilir. Buna ‘suç mahalline dönüş' adını veriyoruz. Bu yüzden 50.000 dolar ile 52.000 dolar arasında bir dönüş olabilir.”.

Bitcoin'in tarihsel fiyat hareketleri incelendiğinde çok büyük fiyat düzeltmelerine rastlanıyor. BTC'nin 2013 ve 2017'deki fiyat hareketine dikkat çeken stratejist, uzun vadede “kaçınılmaz” bir düşüşten emin olduğunu söyledi. Bitcoin'in 2013 ve 2017'deki fiyat hareketlerini gösteren analist, yaşanan büyük fiyat ataklarının bir şey ifade etmediğini ve düşüşün yakın olduğunu iddia etti.

Bitcoin Yatırımcılarının Sayısı Önceki Rallilere Göre Bir Hayli Fazla Analist bununla birlikte başka bir ilgi çekici perspektife de atıfta bulundu. Analiste göre Bitcoin fiyatının aşağı ve yukarı yönlü hareketlerinin hızlanması mümkün olabilir ve piyasa katılımcılarının sayısı da bu durumu etkileyecek: “Bu yüzden, 2013 veya 2017 yılına göre günümüzde çok daha fazla piyasa katılımcısı bulunuyor ve insanlar ya da kurumlar dip fiyattan BTC satın alıyor olabilir. Ya da bunun nedeni, Fed'in piyasaya dolar pompalaması sonucu ortaya çıkan yüksek miktardaki likidite de olabilir.” Bitcoin fiyatı Mayıs ayında yaşadığı çöküş sonrası, kendisine ait tüm zamanların en yüksek fiyat rekoru olan yaklaşık 64.800 dolardan %50'den fazla değer kaybetmişti. Ancak belirtmek gerekir ki herkes söz konusu analist gibi düşünmüyor..

Kaynak: limenya.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.