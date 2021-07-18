Bitcoin fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilecek 5 büyük tehlike

2021 yılının başlangıcında büyük yükselişler yapan BTC 65.000 dolar değerlerine ulaşsa da daha sonra büyük düşüşler yaşadı. Yılın ikinci yarısında neler olacağını öngörmek zor olsa da tehlikeleri tahmin edip ona göre hareket edebiliriz.

2021 yılının başlangıcında büyük yükselişler yapan BTC 65.000 dolar değerlerine ulaşsa da daha sonra büyük düşüşler yaşadı. Yılın ikinci yarısında neler olacağını öngörmek zor olsa da tehlikeleri tahmin edip ona göre hareket edebiliriz.

İşte sizin için CNBC yazarı Ryan Browne tahmin ettiği 5 tehlikeyi derledik. Keyifli okumalar!

1. Zaman zaman yapılan Bitcoin düzenlemeleri

Yazara göre Bitcoin için en büyük risklerden biri düzenleme. Çin, kripto para birimi endüstrisine yönelik önlemler aldı ve büyük bankaların ve ödeme şirketlerinin kripto şirketleriyle iş yapmamasını emretti. Çin'in aldığı önlemler oldukça tehlikeli eğer bu tarz önlemler ve düzenlemeler sayısını artırırsa piyasa olumsuz etkilenebilir. Ayrıca yasa dışı işlemlerde kripto paralar kullanıldığı için de yakın zamanda Amerikalı yetkililer düzenlemeler konusunda açıklama yaptı.

2. Kripto para piyasasındaki büyük değer değişimleri

Diğer büyük risk Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki kalıcı, aşırı dalgalanmalar. Son aylarda gerçekleşen dalgalanmalar özellikle altcoinlere büyük zararlar verdi . Bitcoin özelinde konuyu ele alırsak nisan ayında BTC 64.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ama haziran ayına gelene kadar sürekli dalgalanarak değer kaybını sürdürdü. haziran ayındaysa 28.911 dolara kadar indi. Bu tarz dalgalanmaları iyi takip etmek lazım.

3. Bitcoin (BTC)'in çevre üzerindeki etkisini çevreleyen sorunlar

Bazılarımız Bitcoin'nin çevreyle ne alakası var diyebilir ama aslında problem oldukça büyük. Özellikle madencilik kısmında büyük sıkıntılar var. Örnek vermek gerekirse Bitcoin madencilik ekipmanının çalışması için çok fazla elektrik gerekir ve Bitcoin'in enerji tüketimi, fiyatına paralel olarak yıllar içinde önemli ölçüde arttı. BTC eleştirmenleri uzun süredir devasa karbon ayak izi konusunda uyarırken, kripto para dünyasını takip eden herkesin bildiği isim Elon Musk bu yıl sorunu tekrar gündeme getirdi. Tesla kripto para biriminin “çılgın” enerji kullanımı ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı nedeniyle BTC ödemelerini durdurmaya karar verdikten sonra kripto piyasalarını alt üst etti. Eğer madencilik kısmında yeni çözümler bulunmazsa diğer şirketler de Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketi gibi açıklamalar yapabilir.

4. Stablecoin'ler problemlerle boğuşuyor

Kripto piyasasında önemli bir yere sahip olan stablecoin'ler, artan bir incelemeyle karşı karşıya. Geçen hafta, Boston FED Başkanı Eric Rosengren, bir stablecoin olan Tether'in finansal sistemin istikrarı için bir risk olduğunu söyledi. Bu tarz açıklamalar arttığı taktirde kripto dünyasının yapı taşlarından olan stablecoin'ler tehlikeye girecek.

Stablecoin' de ne dediğinizi duyar gibiyim. O zaman küçük bir açıklama yapmakta yarar var.

Aslında stablecoin nedir hepimiz biliyoruz ve kullanıyoruz sadece isminden dolayı kafa karışıklığı olabiliyor.

Stablecoin, genellikle değeri başka bir para birimine ya da değerli bir varlığa sabitlenmiş yeni bir kripto para türüdür. Bu paralar, ABD doları, diğer kripto para birimleri, değerli metaller veya üçünün bir kombinasyonu gibi para birimlerine sabitlenebilir. En bilinen stablecoin'lerden biri, değeri ABD dolarına eşlenik olması öngörülerek oluşturulan Tether'dir (USDT).

5. Dogecoin gibi meme-coin'ler

Dogecoin, artan sayıda bireysel yatırımcının büyük kazanç arayışıyla yükseldi, ancak o zamandan beri büyük değer kaybetti. Ani yükselip düşen bu meme-coin'ler aynı zamanda dolandırıcılık riski de taşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.