Bitcoin fiyatlarındaki düşüşün iyi bir yanı da var!

Bitcoin fiyatının düşmesi yatırımcıları üzse de madenciler nedeniyle elektrik tüketiminde büyük bir düşüş yaşandı.

Haziran ayında Bitcoin fiyatlarında yaşanan büyük düşüşün ardından, madenciler nedeniyle blok zincirinin büyük elektrik kullanımında da benzer bir düşüş yaşandı. Dijital para ekonomisti Alex de Vries'in kendi web sitesi digiconomist.net'teki yıllık elektrik kullanımı tahminlerine göre, son birkaç hafta içinde Bitcoin'in enerji tüketimi üçte birinden fazla düştü.

Çevrecileri ve tüketici savunucularını kirlilik ve kullanım fiyatları konusunda endişelendiren Bitcoin'in enerji açlığı, coin madenciliği sürecinden geliyor. Bitcoin madencileri, karmaşık bulmacaları çözmek için özel makineler kullanarak, doğası gereği enerji verimli olmayan bir süreçle işlemleri doğrulayarak yeni coin'ler kazanıyor. Bütün bu makineler tarafından yapılan tüm bu hesaplama, ülkelerinkine rakip bir enerji kullanımına yol açıyor.

Bitcoin'in yıllık enerji tüketimi, 11 Haziran'da yılda yaklaşık 204 terawatt-saatten (TWh) 23 Haziran'da yılda yaklaşık 132 TWh'ye düştü. Ancak elektrik kullanımı düşmüş olsa da, hala oldukça yüksek ve kabaca Arjantin'in bir yılda kullandığı elektrik miktarına eşit.

Bitcoin ağının ne kadar enerji kullandığı değerine bağlı olarak değişiyor. Değeri ne kadar artarsa, madencilerin çalışmalarını hızlandırmaları için o kadar fazla sebepleri oluyor. Bitcoin'in fiyatı Kasım 2021'de zirve yaptı. de Vries, zirveye ulaşmasından bu yana blok zincirinin yıllık elektrik tüketiminin kabaca 180 ile 200 TWh arasında olduğunu tahmin etti. Bu, dünyadaki tüm veri merkezlerinin her yıl kullandığı miktara denk geliyor.

Ayrıca fiyatlar sadece Bitcoin madenciliğini etkilemiyor. Ethereum da işlemleri korumak için aynı enerjiye aç süreci kullanıyor. Bu yüzden son zamanlarda fiyatı bir miktar toparlanmış olsa da, yaşadığı düşüşün ardından Ethereum'un da tahmini elektrik kullanımı, Mayıs ayının sonundakinin neredeyse yarısına kadar indi.

Kripto para birimlerinin temiz enerji kullanması için büyük bir baskı bulunuyor. Bitcoin'in (ve şimdilik Ethereum'un) aksine, işlemleri doğrulamak için bulmaca çözmeyi kullanmadıkları için bazı blok zincirleri çok daha az enerji harcıyor. Yenilenebilir enerji kullanılması karbon emisyonlarının azalmasını sağlayabilir. Ancak şüpheciler bu senaryoda bile yakınlarda yaşayanlarla elektrik için rekabet eden kripto madencileri konusunda endişe duyuyor.