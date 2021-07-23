Bitcoin fiyatının yönü aşağı mı yukarı mı?

Analizci Stefan Lübeck bitcoin fiyatını değerlendirdi. Analizciye göre Bitcoin dominansı önümüzdeki günlerde tekrardan yükselebilir.

Bitcoin fiyatının 30.000 dolar civarındaki savaşı sürüyor. Şimdiye kadar boğaların tüm hamleleri satış dalgalarıyla savuşturuldu. Analizci Stefan Lübeck BTC fiyatını değerlendirdi. Analizciye göre Bitcoin dominansı önümüzdeki günlerde tekrardan yükselebilir.

Bitcoin (BTC): Aşağı Yönlü Başarısız Bir Girişim Daha

Bitcoin fiyatı: 31.517 USD (Bir önceki hafta: 32.595 USD)

Dirençler: 31.603 USD, 32.718 USD, 33.335 USD 34.899 USD, 36.643 USD, 38.108 USD, 39.240 USD, 40.585 USD, 41.321 USD, 43.030 USD, 44.147 USD, 44.878 USD, 47.070 USD, 48.222 USD, 51.307/50.305 USD, 53.005 USD, 54.077 USD, 55.817 USD, 57.998 USD, 59.470 USD, 61.771 USD, 64.896 USD

Destekler: 31.010 USD, 30.000 USD, 29.300 USD, 28.716 USD, 27.563 USD, 26.404 USD, 23.887 USD, 22.222 USD, 21.892 USD, 19.884 USD

Bitcoin Çarşamba sabahı tekrardan toparlanma sinyalleri verdi 31.412 dolara kadar yükseldi. Boğalar 30.000 doların altına doğru olan sayısız hamleyi şimdilik savuşturabilmişe benziyor. Dünyanın en büyük kripto parası halen geçtiğimiz haftaya göre %3 daha düşük bir seviyeden işlem görse de bugün Elon Musk, Jack Dorsey ve Cathie Woods'un katılacağı Bitcoin sempozyumuyla birlikte fiyatta bir canlılık olabilir. 31.603 doların aşılması durumunda 32.718 dolar seviyesinde BTC fiyatı bir karar aşamasına girebilir.

BTC İçin Boğa Senaryosu

Analizciye göre Bitcoin fiyatı 21 Temmuz tarihinde alıcıların lehine kritik bir hamle yapabilir. Boğaların BTC fiyatını 31.603 doların üstüne çıkarmayı kısa bir süre içerisinde başarması durumunda EMA20 (kırmızı) değeri, 61'lik Fibonacci değeri ve trend kanalının alt kenarının bulunduğu 32.716 dolar tekrar hedef tahtasına konacak. Analizci bu güçlü direnç bölgesinin hızlı bir şekilde tekrar ele geçirilmesi durumunda BTC fiyatının 33.355 dolara doğru bir atak yapabileceğini düşünüyor. Bu seviye de aşılırsa 34.899 dolara doğru bir çıkış mümkün olabilir. EMA50 (turuncu) değerinin hemen üstünde Supertrend ve yatay bir direnç seviyesi bulunuyor. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 36.643 dolar bölgesi tekrardan konuşulmaya başlanabilir.

BTC İçin Ayı Senaryosu

Alıcılar ile satıcılar arasındaki savaşın ne kadar başa baş geçtiğini son 24 saatlik grafikte de görebiliyoruz. Ayılar aşağı yönlü hamlelerinin devamlılığını yine sağlayamadılar. Bitcoin fiyatı lila renkli destek bölgesinden tekrardan yükselişe geçti. Analizciye göre ayılar BTC fiyatını 32.718 doların altında tuttuğu sürece yeni bir satış dalgası tehlikesi devam edecek. BTC'nin tekrardan 31.010 dolardaki destek seviyesinin altına inmesi durumunda ise 30.000 dolara kadar olabilecek bir gerileme mümkün kılınabilir. Bollinger bandının alt parçası Salı günü boğalar tarafından giriş bölgesi olarak kullanılmıştı ancak bu alt parça daha da aşağı indi. Bu durum analizciye göre yükselmiş bir volaliteye neden olabilir. Böyle bir durum, ayı yatırımcıları için BTC fiyatının tekrardan 28.716 dolara doğru yönelmesini sağlayabilir.

Kaynak: limenya

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.