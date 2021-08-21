Bitcoin fiyatı 49.000 doların üstüne çıktı

Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin'in fiyatı %5.01 kadar yükselerek 49.106 dolara kadar tırmandı. Bitcoin (BTC) fiyatı böylelikle günü, bir önceki kapanışına göre 2.342 dolar daha yüksek bir seviyeden açmış oldu..

Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin'in fiyatı %5.01 kadar yükselerek 49.106 dolara kadar tırmandı. Bitcoin (BTC) fiyatı böylelikle günü, bir önceki kapanışına göre 2.342 dolar daha yüksek bir seviyeden açmış oldu..

Bitcoin, bu yılın en düşük seviyesi olan 4 Ocak'taki 27.734 dolardan %77.4 daha yüksek bir seviyeden işlem görüyor..

Ethereum Blockchain'inin kendi tokeni olan Ether ise Cuma günü %3.03 kadar yükselerek 3.281 dolara kadar tırmandı. Ethereum bir önceki güne göre ise değerini 96.64 dolar arttırmış oldu.

limenya.com'un haberine göre, kripto paralar, Mayıs ayında yaşadıkları büyük çaplı çöküşün ardından özellikle Ağustos ayında toparlanmaya başladılar.

Mayıs ayındaki çöküş ile birlikte 30.000 doların da altına inen Bitcoin, bunun ardından uzun bir süre 30.000 dolar ile 42.000 dolar arasında mekik dokumuştu.

Son zamanlarda bir anda 42.000 dolar direncini aşan Bitcoin bu tarihten itibaren artık 50.000 doların kapısına dayandı..

Bir süre önce Cathie Wood ve Jack Dorsey ile sanal bir konferans gerçekleştiren Elon Musk, bu toplantıda genel olarak yaptığı gibi Bitcoin ile ilgili kötü konuşmamış, aksine Bitcoin'in başarılı olduğunu görmek istediğini söylemişti.

Musk ayrıca, BTC madenciliğinin daha yeşil bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda şirketi Tesla'nın tekrardan Bitcoin ile elektrikli otomobil satışı için açık fikirli olduğunu söylemişti. Mayıs ayındaki çöküşü tetikleyenlerden biri de Elon Musk'tı.

Çevresel kaygılar nedeniyle artık BTC ile elektrikli otomobil satmayacağını açıklayan Elon Musk, gece yarısı attığı bu Tweet'iyle kripto para dünyasında adeta deprem etkisi oluşturmuştu.

Nisan ayında kendisine ait tüm zamanların en yüksek fiyat rekoru olan yaklaşık 65.000 dolara dayanan BTC, bu açıklamaların ardından serbest dalış yapmaya başlamıştı. İlk olarak 40.000 dolar civarına tutunmaya çalışan Bitcoin, Çin'in BTC madenciliğini kısıtlama kararı ve kripto paralar ile ödeme yapmayı ve hizmet vermeyi yasaklamasının ardından bu desteğini de kaybederek 30.000 doların altına gerilemişti.

Son zamanlarda BTC fiyatı, manşetleri süsleyen olumsuz haberlere pek de kulak asmıyor gibi görünüyor. ABD'de birtakım kripto para karşıtı yasaların hazırlıkları sürerken BTC fiyatı ise yükselmeye devam ediyor. Bitcoin'in 50.000 doları aşıp aşamayacağı ise halen gizemini koruyor. Altcoinler ise liderlerinden gelecek sinyale göre hareket edeceklerdir..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.