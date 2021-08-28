Bitcoin fiyat analizi: Daha fazla düşer mi?

Bitcoin 48.500 dolarlık direncin üzerine çıkamazsa, yeni bir düşüş başlatabilir. Aşağı yönde, anlık bir destek 46.800 dolar seviyesine yakın.

Bitcoin fiyatı 48.500 doların üzerine çıkamadı ve ABD Doları karşısında daha fazla düzeltme yaptı. BTC şu anda 47.500 dolar ve 48.000 dolar civarında birçok engelle karşı karşıya bulunuyor. NewsBTC'den Aayush Jindal'ın teknik analizine göre:

Bitcoin düşüşünü genişletti ve 46.500 dolarlık destek bölgesini test etti.

Fiyat şu anda 48.500 doların ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın altında işlem görüyor.

BTC/USD paritesinin saatlik grafiğinde (Kraken verilerine göre) 48.550 dolar civarında dirençle oluşan bağlantılı bir düşüş trendi çizgisi var.

Parite, 48.500 dolar seviyesini ve 100 saatlik SMA'yı temizlemedikçe düşüşünü sürdürebilir.

Bitcoin fiyatı 49.000 dolarlık direnç bölgesini aşmaya çalıştı. Ancak BTC, 49.200 dolar seviyesinin üzerinde güç kazanamadı. Fiyat yeni bir düşüşe başlamadan önce 49.335 dolar civarına kadar yükseldi.

48.500 dolarlık destek seviyesinin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın altında sert bir düşüş oldu. Fiyat 47.500 dolar ve 47.000 dolar seviyelerini bile kırdı. 46.500 dolarlık desteği test etti ve 46.493 dolara kadar düştü.

Şu anda 46.500 dolar seviyesinin üzerindeki kayıpları konsolide ediyor. Bitcoin, 49.335 dolardan 46.493 dolara gerçekleşen düşüşün %23.6 Fib geri çekilme seviyesinin üzerinde toparlandı. Şu anda 47.500 dolar seviyesinin yakınında dirençle karşı karşıya.

İlk büyük direnç 48.000 dolar seviyesine yakın. Bu, 49.335 dolardan 46.493 dolara düşüşün %50 Fib izleme seviyesine yakın. BTC/USD paritesinin saatlik grafiğinde 48.550 dolar civarında dirençle oluşan bağlantılı bir düşüş trendi çizgisi de var. Güçlü bir artışa başlamak için fiyatın 48.500 dolarlık direnci ve 100 saatlik SMA'yı geçmesi gerekiyor.

Bitcoin 48.500 dolarlık direncin üzerine çıkamazsa, yeni bir düşüş başlatabilir. Aşağı yönde, anlık bir destek 46.800 dolar seviyesine yakın.

İlk kilit destek 46.500 dolar seviyesine yakın. 46.500 dolarlık desteğin altında aşağı yönlü bir kırılma olursa, fiyat düşmeye devam edebilir. Bir sonraki büyük destek 46.200 dolar seviyesine yakın. Daha fazla kayıp, 45.000 dolarlık destek bölgesine doğru bir hareket için kapıları açabilir.

Teknik Göstergeler

Saatlik MACD – MACD, düşüş bölgesinde hız kaybediyor.

Saatlik RSI (Göreceli Güç Endeksi) – BTC/USD için RSI şimdi 50 seviyesine yakın.

Ana Destek Seviyeleri – 46.500 ardından 46.200 ABD Doları

Ana Direnç Seviyeleri – 47.900, 48.000 ve 48.500 ABD Doları

Kaynak: coinkolik.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.