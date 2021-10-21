Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Kripto para piyasaları dünkü rekorun ardından yükselişini sürdürüyor.

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 4.4 değer kazanarak 2.75 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre saat 08.30 itibariyle son 24 saatlik işlem hacimi ise 149 milyar dolar oldu.

Bitcoin ise dün 66 bin doların üstüne çıktı ve tarihi zirveyi gördü. BTC'nin fiyatı dün sabah saatlerine göre yüzde 2.2 yukarıda. BTC 65 bin 221 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 44.78'e geriledi.

Ethereum günlerdir BTC'nin yükseliş trendini yakalayamıyordu. Ancak bugün işler değişti. ETH yüzde 8.7 yükseldi ve 4 bin 189 dolara çıktı.

Dogecoin de XRP'ye benzer bir değişim gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 2.9 arttı ve 25 cent oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.