DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Antwerp maçını donmadan, HD kalitesinde kesintisiz canlı izle!
Fransa ekonomik krizin eşiğinde! Fransız basınından ''kıtlık'' uyarısı
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını donmadan, HD kalitesinde kesintisiz canlı izle!
Taşıt kredisi faizleri düştü mü? Araç kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu?
Bir balinanın kendi kendine patlama anı kameralara böyle yakalandı…
İBB burs başvurusu bitti mi? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman yatacak?
Zorla fuhuş yaptırılan evlerde 3 bin 300 prezervatif çıktı
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?
Türkiye’nin de katılacağı Libya İstikrar Girişimi Konferansı toplanıyor
Cübbeli Ahmet: Seçme ve seçilme hakkı 40 yaşından büyüklere verilmeli
Mehmet Barlas: Problemli günlerin arifesindeyiz
Güncel kredi faiz oranları | Kredi faizleri düştü mü? (Konut-ev kredisi, ihtiyaç kredisi, araç kredisi)
Sedat Peker: 'Hepiniz yandınız, sizi rezil edeceğim'
Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var
Tarihin en ürkütücü ‘insan’ deneyleri

TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Kripto para piyasaları dünkü rekorun ardından yükselişini sürdürüyor.

35 Dakika Önce
2021-10-21 10:15:27
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 4.4 değer kazanarak 2.75 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre saat 08.30 itibariyle son 24 saatlik işlem hacimi ise 149 milyar dolar oldu.

Bitcoin ise dün 66 bin doların üstüne çıktı ve tarihi zirveyi gördü. BTC'nin fiyatı dün sabah saatlerine göre yüzde 2.2 yukarıda. BTC 65 bin 221 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 44.78'e geriledi.

Ethereum günlerdir BTC'nin yükseliş trendini yakalayamıyordu. Ancak bugün işler değişti. ETH yüzde 8.7 yükseldi ve 4 bin 189 dolara çıktı.

Dogecoin de XRP'ye benzer bir değişim gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 2.9 arttı ve 25 cent oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş