Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? Yükseliş sürüyor mu?

Dünkü düşüşün ardından kripto para piyasaları bugün de düşüş gösterdi. Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 5.1 gerileyerek 2.6 trilyon dolara indi.

Kripto para piyasaları son 24, sert düştü. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Kripto para piyasaları haftalardır devam eden yükselme ivmesini şimdilik kaybetti gibi duruyor.

Dünün ardından piyasalar bugün de düşüş gösterdi. Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 5.1 gerileyerek 2.6 trilyon dolara indi.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre Bitcoin günler sonra 60 bin doların altını gördü. Saat 08.40 itibariyle BTC'nin fiyatı yüzde 3.3 azalarak 58 bin 985 dolar oldu. Böylece BTC 24 saat içerisinde hem 60 bin hem 59 bin doların altına indi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 42.76'ya yükseldi.

Ethereum cephesindeki kayıp BTC'yi geride bıraktı. ETH'nin fiyatı yüzde 6.2 düşüş gösterdi. ETH'nin 4 bin 6 dolara indi.

Ripple ise adeta kabusu yaşadı. XRP'nin fiyatı yüzde 9.3 indi ve 1.01 dolar oldu. Ripple böylece yeniden 1 dolar sınırına geriledi.

Dogecoin'deki düşüş ise yüzde 5 seviyelerinde oldu. DOGE'un fiyatı 25 cent.

BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ

Son dönemlerin popüler projesi Shiba Inu bir zamanlar yavru DOGE olarak gösteriliyordu. Shiba, son 30 günde neredeyse 10 kat değerlendi. Böylece projenin toplam piyasa değeri 38 milyar dolara çıktı.

DOGE'un piyasa değeri ise 31 milyar dolar seviyelerinde. Böylece kısa süre önce yavru DOGE olarak adlandırılan Shiba örnek gösterildiği projeyi geride bıraktı.

Kaynak: NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.