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TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin’e yatırım yapanlar yarına dikkat!

Bitcoin’e yatırım yapanlar yarına dikkat!

Son dönemde yeniden çıkışa geçen Bitcoin, bu kez ABD’den gelen haberle 62 bin dolar sınırını aştı. Şimdi gözler yarın New York borsası Arca endeksinde işlem görecek ABD'li fon yöneticisi şirket Proshares’in, Bitcoin'e dayalı borsa yatırım fonu(ETF)'na çevrildi.

8 Saat Önce
2021-10-17 10:31:32
Bitcoin’e yatırım yapanlar yarına dikkat!

ABD'nin sermaye piyasaları regülatörü SEC'in Bitcoin vadeli işlemler ETF'sini onaylamasıyla birlikte kripto para biriminde yükseliş ivme kazandı.

Milliyetin haberine göre; ABD'li fon yöneticisi şirket ProShares, kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin Strateji ETF'sine ilişkin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) güncellenmiş bir izahname sundu. Buna göre, New York borsası Arca endeksinde işlem görecek fonun beklenen başlangıç tarihi olarak 18 Ekim (yarın) gösterildi. ProShares'in Bitcoin Strategy ETF'sinin “BITO” koduyla işlem göreceği kaydedildi. Şimdi gözler yarınki kripto para piyasalarında Bitcoin'in nasıl tepki verip-verip veremeyeceğine çevrildi.

24 saatte %10 arttı

SEC'ten Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'nin onaylandığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, SEC'in ilk Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'sinin ticarete başlamasına izin vereceği bildirilmişti.

SEC'in Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'lere izin vereceğine ilişkin haberler ve ProShares gelişmesi sonrası Bitcoin'in değeri, nisan ayından bu yana ilk kez 62 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi. Böylece kripto para birimdeki 24 saatlik yükseliş yüzde 10'a işaret etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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