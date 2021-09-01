Bitcoin’e balon diyen isimler arasına bir yenisi eklendi!

2008 yılında Mortgage piyasasında açtığı short işlemle büyük bir servet kazanan John Paulson, Bloomberg’ yaptığı son açıklamalarda, kripto para birimlerinin eninde sonunda değersiz olduklarının kanıtlanacağını ve balon statüsüne düşeceklerini dile getirdi.

2008 yılında Mortgage piyasasında açtığı short işlemle büyük bir servet kazanan John Paulson, Bloomberg' yaptığı son açıklamalarda, kripto para birimlerinin eninde sonunda değersiz olduklarının kanıtlanacağını ve balon statüsüne düşeceklerini dile getirdi.

Sürekli olarak altını bir değer deposu olarak destekleyen 65 yaşındaki isim, “Kimseye kripto para birimlerine yatırım yapmasını tavsiye etmem” sözlerini kullandı.

Artan nakit arzı nedeniyle enflasyon oranlarının beklenen seviyelerin üzerine çıkabileceğini tahmin eden Paulson, altının yükseliş anını yakalamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Bitcoin ise 2020 Mart ayında yaşanan çöküş sonrasında bir ralli başlattı ve fiyat 2021 Nisan ayında 64.900 dolara kadar ulaştı. Her ne kadar sonrasında bir düşüş grafiği çizilmiş olsa da BTC toparlanma hareketleri sergiliyor.

Bitcoin'i eleştirenler ve değerinin sıfır olduğunu söyleyenler özellikle 2017 yılından bu yana azalıyor. Ancak hâlâ Bitcoin ve kripto para birimlerinin bir balon olduğunu düşünenler de yok değil.

Daha önce Bitocin'i eleştirip daha sonra BTC yatırımı yapan çok fazla sayıda insan olduğu biliniyor. Bitcoin benimsenmesi arttıkça ve ilgili gelişmeler hız kazandıkça çok daha fazla sayıda insanın, fikrini değiştirdiği gazete sayfalarında yer aldı.

Kaynak: bitcoinhaber.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.