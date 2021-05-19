Bitcoin düşmeye devam eder mi? Bitcoin ne kadara düşecek? BTC düşecek mi?

Kripto para birimi Bitcoin'de sert düşüş devam ediyor. Elon Musk'ın açıklaması ile sarsılan Bitcoin piyasası Çin'den gelen yasakla 40 bin doların da altına geriledi. Bitcoin yatırımcıları yaşanan ani düşüş ile şok olmuş durumda. Yatırımcılar Bitcoin düşmeye devam eder mi? Bitcoin ne kadara kadar düşecek? Bitcoin kaç dolara kadar düşer? gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Bitcoin ne kadara düşer? Bitcoin'de düşüş sürer mi? BTC düşecek mi? Wall Street’ten bir kaç analist bu sorulara yanı vermeye çalıştı. İşte Bitcoinde yaşanan düşüşün nedenleri ve önümüzdeki günlerde Bitcoini bekleyen gelişmeler...

Kripto para birimi Bitcoin'de sert düşüş devam ediyor. Elon Musk'ın açıklaması ile sarsılan Bitcoin piyasası Çin'den gelen yasakla 40 bin doların da altına geriledi. Bitcoin yatırımcıları yaşanan ani düşüş ile şok olmuş durumda. Yatırımcılar Bitcoin düşmeye devam eder mi? Bitcoin ne kadara kadar düşecek? Bitcoin kaç dolara kadar düşer? gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Bitcoin ne kadara düşer? Bitcoin'de düşüş sürer mi? BTC düşecek mi? Wall Street'ten bir kaç analist bu sorulara yanı vermeye çalıştı. İşte Bitcoinde yaşanan düşüşün nedenleri ve önümüzdeki günlerde Bitcoini bekleyen gelişmeler...

Bitcoin düşmeye devam eder mi?

Dünyada milyarlaca dolarlık işlem hacmine sahip kripto para birimlerinin en güçlüsü Bitcoin sarsıntılı günler geçiriyor. Bitcoin değeri günden güne eriyor. Bitcoin yatırımcıları da Bitcoin'in ne kadara düşeceğini merak edip araştırmaya başladı. Bloomberg'de yer alan bilgilere göre Wall Street'ten bir grup analist, Bitcoin (BTC)'deki satış dalgasının devam edeceğini açıkladı. Gelişmeler Bitcoin yatırımcılarını düşündürmeye başladı. Peki Bitcoin ne kadara kadar düşecek?

Bitcoin düşmeye devam eder mi?

Wall Street'ten bir grup analist dünyada en çok işlem yapılan kripto para birimi Bitcoin'in 40.000 dolara ineceğini düşünüyor. Mevcut sell-off, ünlü analist Peter Brandt tarafından geçen yılın Mart ayından bu yana en büyüklerden biri olarak adlandırılmıştı.

Çin'den gelen haberle Bitcoin 40 bin doların altına indi

Çin'de kripto para ile yapılan işlemlere getirilen sınırlama sonrası son günlerde düşme eğiliminde olan Bitcoin uzun zaman sonra 40 bin doların altını gördü. Kripto paralar içerisinde en popüler olanı Bitcoin, 24 saat içerisinde ortalama yüzde 9 değer kaybederek 38 bin 940 dolara geriledi.

Bitcoin yüzde 40 değer kaybetti

Böylece nisan ayında 64 bin doların üzerine çıkarak rekor kıran kripto para, yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmiş oldu.

Bitcoin düşer mi?

Çeşitli Wall Street şirketlerinden analistler, mevcut Bitcoin kurunun diğer spekülatif varlıklara benzer şekilde 200 günlük MA'e (aylık ortalama) düşmeye devam edeceğine inanıyor. Eğer bu gerçekleşirse, öncü kripto para birimi mevcut 45.000 dolarlık fiyatından 40.000 dolara düşmeye devam edecek. En azından Everscore ISI'dan Rich Ross, böyle düşünüyor. Diğerleri, Elon Musk'ın son tweet'lerinin sürekli düşüş etkisi yaratması nedeniyle BTC'nin “daha düşük yüksekler ve daha düşük dipler” modelini takip etmesini bekliyor.

"Daha büyük düşüşler yaşanabilir"

Tallbacken Capital Advisors CEO'su Michael Purves, ayıların şu anda kripto piyasasının kontrolünü ele geçirdiğine inanıyor. Bloomberg'e göre, Nisan ayında bu BTC gerilemesini öngörmüştü. Purves'a göre, Bitcoin'in tutması gereken bir sonraki önemli seviye 42.000 dolar. BTC, bu seviyenin altına inerse daha büyük bir düşüşün gelebileceğini düşünüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.