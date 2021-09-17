Bitcoin düşerken, AVAX tarihi zirveyi gördü

Bitcoin yüzde 0.7 düşüşle 48.012 dolara gerilerken, AVAX 68 doları aşarak yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Bitcoin 2 gün önce 48 bin doları aşmasının ardından bu seviyenin civarında hareket etmeye devam ediyor. Bitcoin bu sabah itibarıyla yüzde 0.7 düşüşle 48.012 dolara geriledi.

Ethereum ise yüzde 2.7 değer kaybederek 3.558 dolara düştü.

Habertürk'ün aktardığına göre en dikkat çekici harekete ise Avalanche (AVAX) imza attı. AVAX 668.8 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü, ardından 65 dolara çekildi. AVAX son gerilemeye rağmen günlük yüzde 11.5 yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.