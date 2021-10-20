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TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin durdurulamıyor: Yeni rekor için geri sayım başladı

Bitcoin durdurulamıyor: Yeni rekor için geri sayım başladı

Kripto paraların amiral gemisi olarak adlandırılan Bitcoin, altı aylık aranın ardından yeni rekorunu kırmaya çok yakın. Kripto para piyasasındaki dalgalanma tüm hızıyla devam ediyor.

3 Saat Önce
2021-10-20 08:39:21
Bitcoin durdurulamıyor: Yeni rekor için geri sayım başladı

Kripto paraların amiral gemisi olarak adlandırılan Bitcoin, altı aylık aranın ardından yeni rekorunu kırmaya çok yakın. Kripto para piyasasındaki dalgalanma tüm hızıyla devam ediyor.

Popüler kripto paralardan biri olan Bitcoin, son zamanlardaki yükselişiyle yatırımcılarını yeniden şaşırtıyor. Son dönemlerde tekrar yükselişe geçen BTC, şimdi eski rekorunu yeniden kırmak için geri sayıma başlamış durumda.

Bitcoin, 64 bin doları aştı

Hemen hemen pek çok ülkede resmi para birimi olarak kabul edilen Bitcoin, geçmiş dönemdeki kötü algıları yeniden yenmeyi başardı. Daha önce 40 bin dolar civarlarına kadar gerileyen Bitcoin, şimdi ise lehine esen rüzgar ile tekrardan yükselişe geçti.

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Son alınan verilere göre Bitcoin'in anlık değeri 64 bin doları geçmeyi başardı.

Bu rakam, içeriği hazırlarken 63 bin bantlarında iken, anlık olarak 64 bin 174 dolara kadar ulaşmış durumda. Popüler para biriminin yükselişinin altında ise hiç şüphesiz SEC'in desteği yer almakta.

Kaynak: shiftdelete.net

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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