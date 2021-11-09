DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Azerbaycan tezkeresi Meclis'te
CHP’den asgari ücret çağrısı: Yılda 2 kez artırılmalı
Tarihin önündeki engeller kalkıyor
Ev alım satımında yeni dönem
Ankara'ya meteor mu düştü? Ankara'da göktaşı mı düştü? Ankara'nın neresine, hangi ilçesine meteor düştü?
Deprem mi oldu? 9 Kasım son dakika depremler | Depremin şiddeti, büyüklüğü kaç?
2021 Anestezi atama kadro ve branş dağılımı | Sağlık Bakanlığı anestezi teknikeri kaç kişi atanacak?
“Tosuncuk”un koruması: Elimdeki bilgiler onu ipe götürür
Fed'den ''fiyat artışı'' uyarısı
Lütfü Türkkan hangi küfrü etti? Lütfü Türkkan nasıl küfür etti? Lütfü Türkkan ne dedi?
Piyasadaki tüm kripto paraların toplam değeri ne kadar?
Enerji Fonu kesintisi ne kadar, kaç TL? Enerji Fonu kesintisi kaldırılınca elektrik faturalarında ne kadar indirim olur?
Green Card başvuruları ne zaman sona eriyor?
Yüksek elektrik faturası nasıl düşer?
Elektrik faturası TRT payı ne kadar? TRT payı kalkınca faturada kaç lira indirim olur?

TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin durdurulamıyor! Tarihi zirveyi gördü

Bitcoin durdurulamıyor! Tarihi zirveyi gördü

Bitcoin, rekor tazeleyerek 68 bin doların üzerini gördü.

2 Saat Önce
2021-11-09 07:37:06
Bitcoin durdurulamıyor! Tarihi zirveyi gördü

Bitcoin, kripto paraların geneline yayılan ralliyle beraber 67 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin salı günü yüzde 3,5'a yakın değer kazanarak 68 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Fundstrat'ın yayımladığı bir teknik strateji raporuna göre, kripto piyasalar gelecek yıl için konsolide olmaya başlamadan önce dördüncü çeyrekte son bir yükseliş gerçekleştirebilir.

Bitcoin'in 20 Ekim'de neredeyse 67 bin dolara ulaşarak Nisan ayındaki rekoru egale etmişti. ProShares'in Bitcoin vadelilerine dayalı Borsa yatırım fonunun açılışta 1,2 milyar dolarlık hacme ulaşması da Ekim'deki rekorda etkili olmuştu.

Bitcoin, Nisan ayındaki rekor sonrasında kademeli bir düşüşle Temmuz ortasında 30 bin doların altını görmüştü. Sonrasında yeniden yükselişe geçen kripto para, 20 Ekim'de rekor kırdıktan sonra hafif bir çekilme yaşamıştı.

Ethereum da son günlerdeki yükselişiyle rekor tazelemişti. Ekim ayı başında 3 bin dolar civarında bulunan Ether, yüzde 50'den fazla yükselişle 4 bin 800 doların üzerine tırmandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş