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TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin direnci kırdı; zirveye göz dikti

Bitcoin direnci kırdı; zirveye göz dikti

Kripto dünyasının öncülerinden Bitcoin yükselişine devam ediyor. 64 bin dolarlık zirvenin ardından 30 bin doların altına düşen Bitcoin, tekrar yükseliş trendine girdi. Bir süredir çıkışını devam ettiren Bitcoin 50 bin dolardaki direnci kırdı.

2 Saat Önce
2021-08-23 13:02:39
Bitcoin direnci kırdı; zirveye göz dikti

Kripto dünyasının öncülerinden Bitcoin yükselişine devam ediyor. 64 bin dolarlık zirvenin ardından 30 bin doların altına düşen Bitcoin, tekrar yükseliş trendine girdi. Bir süredir çıkışını devam ettiren Bitcoin 50 dolardaki direnci kırdı.

14 Nisan'da 64 bin dolar seviyesine kadar çıkarak tarihi zirvesini gören Bitcoin, 21 Temmuz itibarıyla kayıplarını telafi ederek adeta küllerinden doğuyor. Bitcoin, bugün ise 50 bin dolar seviyesini aşarak çok kritik bir eşiği geride bırakmış oldu.

Direnci kırdı

Kripto paralar son haftalarda gösterdiği performans ile boğa piyasası sinyali vermeye devam ediyor. Özellikle Bitcoin öncülüğünde yaşanan yükseliş trendi diğer kripto paraların yükselişi ile birlikte genele yayılıyor.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla 49 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, yükselişin devam edebilmesi için kritik eşik olan 50 bin dolar psikolojik direnç seviyesine bir türlü ulaşamıyordu..

Haftanın ilk işlem gününde 50 bin 399 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, 50 bin dolar psikolojik bandın üzerine çıkarak gözünü zirveye dikti..

14 Nisan tarihinde 64 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi rekorunu kıran Bitcoin, bu tarihten itibaren düşüş trendine girerek 21 Temmuz'da 30 bin dolar seviyesinin altına kadar gerilemişti..

Haziran ve temmuz aylarında dar bantta sıkışan Bitcoin, 21 Temmuz itibarıyla tekrardan toparlanarak kayıplarını telafi ediyor..

ETHEREUM DA ZİRVEYE YAKLAŞTI

Geçtiğimiz hafta 3 bin 300 dolar seviyesini gördükten sonra gelen düzeltme hareketlerinin etkisi ile birlikte 3 bin dolar seviyesinin altını gören Ethereum da haftanın ilk işlem gününde tekrardan 3 bin 300 dolar seviyesinin üzerinde primli seyrediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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