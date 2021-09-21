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TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin'den kritik hamle

Bitcoin'den kritik hamle

Bitcoin'in 4 yıldır gelen en büyük güncellemesi Taproot'un kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Kraken, beklenen güncellemenin tarihi bir gelişme olacağını açıkladı.

37 Dakika Önce
2021-09-21 08:33:55
Bitcoin'den kritik hamle

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Kraken, Bitcoin'de beklenen güncellemenin tarihi bir gelişme olacağını duyurdu.Kraken Intelligence'in raporunda güncellemenin Bitcoin'in birçok özelliğinde yenilik getireceği aktarıldı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Taproot adı verilen güncellemenin Bitcoin için yapılan en büyük değişiklik olacağı ifade edildi. Kasım ayında gerçeklemesi beklenen güncelleme ile kullanıcı mahremiyetinin artacağı belirtildi.

Taproot güncellemesi ile Bitcoin'e akıllı kontratların yolu açılacak.

GİZLİLİK ARTIYOR

Güncelleme ile Bitcoin'in madencilik gizliliği ve verimliliğinin artmasının yanı sıra halihazırda Ethereum'un özellikleri arasında bulunan akıllı kontratlara da imkan tanıması öngörülüyor.

Taproot, Bitcoin'e 4 yıldır gelen en büyük yenileme olacak. 2017'deki son büyük güncelleme olan SegWit ile Bitcoin protokolü ölçeklendirilmişti.

Öte yandan kripto para piyasası, Çin, Güney Kore ve ABD'den gelen negatif haber akışının etkisiyle haftanın ilk işlem gününü sert satışlar yaşadı.

GÜN İÇİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI

Bitcoin, gün içerisinde yüzde 10'un üzerinde düşüş kaydederek 43 bin doların altını test etti.

Ethereum da ağustos ayından bu yana ilk kez 3 bin doların altını gördü. 2.940 dolardan geri dönen Ethereum, kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalıştı.

İlk 100 içerisinde bulunan kripto paraların büyük çoğunluğunda yüzde 10-20 arasında değer kaybı görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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