Bitcoin’den korkanlar ekonomi mezarına dakikada 1 milyar dolarlık para atıyor

Kripto Para Uzmanı Burhan Eyüpoğlu Bitcoin ve Kripto paraları Timeturk okuyucuları için kaleme aldı.

Kağıt paraların entübe edildiği bir dünyada kripto paraların çıkış biletimiz olduğu açıkça ortada.

Cebimdeki paranın değerini bana sormadan ‘Bas Kızım' diyerek düşüren merkez bankaları yolun sonuna geldi. Ağlasanız da sızlasanız da bastığınız paralar sizi kurtaramayacak. İşin kötü tarafı hepimizi, modası geçmiş kağıt paraları kullanmaya zorluyorlar. Ve ne yazık ki, merkez bankalarının kazdığı mezara toplumlar olarak bizleri de diri diri gömmek üzereler. Dakikada 1 milyar dolarlık paranın basıldığı bir dünyada, kurtuluşun yolu belli. Arzı sınırlı, projesi olan kripto paralara yatırım yapmak.

Hal böyle olunca, kurtuluşu kripto paralarda görenlerin yolunu kesmek için, kan emici şirketler de boş durmuyor tabi. Dünyanın en ünlü ve zengin fon yöneticilerinden biri olan milyarder Ken Griffin, kendini orta çağda zannediyor olacak ki, kripto paralara karşı bir papaz misali ‘cihad' ilan etti. 38 milyar dolarlık servetini ve lüks yaşamanı korumak için gözünü kan bürümüş bu milyarder bozuntusu, ‘Kaçınılmaz' olandan çok korkmuş görünüyor.

Stock Akış Modeli'ne göre bitcoin 2026 yılında 1 milyon dolarlık değere ulaşacak. Bugün (11.10.2021) 50 bin dolarlık değere sahip sınırlı bir varlığın, fütursuzca basılan sınırsız varlıklar karşısında 1 milyon dolarlık değere ulaşması hiç de zor değil. İlerleyen yıllarda, ‘ah bana demişlerdi', ‘elimde vardı ama karı görünce sattım', ‘bana çok dediler ama almaya korktum' diyenlerden olmamak için benim yürüyeceğim yol belli ya sizin!

KRİPTO SÖZLÜK BÖLÜMÜ

All Time High (ATH) Nedir?

All Time High (ATH) bir kripto paranın değer olarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına denir. Bu, belirli bir kripto para biriminin fiyatının geçmiş tüm rekorlarını kırdığı, en üst seviyeye geldiği ve şimdiye kadar elde ettiği en yüksek fiyattan işlem gördüğü anlamına gelmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.