Bitcoin'den Ethereum'a kaçış başladı

ABD'li çok uluslu yatırım bankası JPMorgan, kurumsal yatırımcıların Ether türev ürünlerine yönelerek Bitcoin vadeli işlem ürünlerinden uzaklaşmaya başladıklarını söyledi.

ABD'li çok uluslu yatırım bankası JPMorgan, kurumsal yatırımcıların Ether türev ürünlerine yönelerek Bitcoin vadeli işlem ürünlerinden uzaklaşmaya başladıklarını söyledi.

Borsa Gündem'in haberine göre; Wall Street bankasındaki analistler, 22 Eylül tarihinde yatırımcılara gönderdikleri notta, Chicago Ticaret Borsası (CME) Bitcoin vadeli işlemlerinin eylül ayındaki spot BTC fiyatlarına kıyasla indirimli işlem gördüğünü ilettiler.

Sonuç olarak, yatırımcılar dünyanın en büyük ikinci kripto varlığına geçiş yaptıkça Ethereum tabanlı ürünler popülerlik kazandı. Analistler, eklemeden önce "talepte güçlü bir farklılık" olduğunu belirttiler:

Bitcoin fiyatında yaşanan gerileme ve Bitcoin'in benimsenmesi için düzenlenmiş CME vadeli işlem sözleşmelerini kullanma eğiliminde olan kurumsal yatırımcıların zayıf talebinin bir yansıması.

Talep yüksek olduğunda BTC vadeli işlemleri, yüksek BTC depolama maliyetleri ve pasif kripto para yatırımı için cazip getiriler nedeniyle spot piyasalardan genellikle daha yüksek fiyattan işlem görüyor.

CME verilerine göre, 21 günlük ortalama ETH vadeli işlem primi, spot piyasalardaki Ether fiyatlarına göre yüzde 1'e yükseldi. JPM analistleri, "Bu, kurumsal yatırımcılar tarafından Ethereum'a karşı Bitcoin'e daha sağlıklı bir talebe işaret ediyor" dedi.

Skew Analytics'e göre Binance, son 24 saatte 20 milyar dolarlık işlem gören BTC vadeli işlem hacimlerinde sektör lideri. OKEx, 5,36 milyar dolar ile ikinci sırada ve CME, son 24 saatte sadece 2,34 milyar dolarlık işlem gördü. Binance, günlük 9,7 milyar dolarlık hacimle ETH vadeli işlemlerinde de hakim durumda.

Haberi yapıldığı üzere, Kaliforniya merkezli Cambrian Asset Management tarafından Bitcoin ve Ethereum tabanlı iki güven fonu başlatıldı. Kurumsal yatırım ürünleri, temel varlıklara erişim sunacak, ancak Bloomberg'e göre fiyat oynaklığının bir kısmını kesecek.

Şirketin 50 dijital varlık alım satımı yapan amiral gemisi kripto para hedge fonu, bu yıl ağustos ayına kadar yüzde 76 kazanırken, BTC kendisi yılın ilk 8 ayında yüzde 62 kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.