Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?

Piyasa değeriyle en büyük kripto para Bitcoin, tüm zamanların rekoru olan 64 bin 900 dolara yaklaşıyor. Bitcoin 58 bin dolara yakın seviyelerde alıcı buluyor.

Dolar ve altındaki yükselişten sonra gözler kripto para piyasasına çevrildi.

Dünyanın en büyük kripto varlığı Bitcoin ise bugün 58 bin 550 doları gördü. Daha sonra bir miktar geri çekilme olsa da fiyat 58 bin dolara yakın seviyelerde alıcı buluyor.

Bitcoin'de teknik görünüm nasıl?

Orta vade teknik görünümde oluşturduğu megafon formasyonu içinde konsolide halde yükselişe devam eden fiyat için, 59500.00 arz bölgesinin satıcılar açısından önemli olduğunu ve bölgeden gelmesi muhtemel satış baskıları sonrası fiyatın kısa vadede 54596.68 destek bölgesine kadar çekileceğini, bölgeden alıcı bulamaması halinde düşüşün kademeli olarak 51306.56 talep bölgesine varacağını belirtebiliriz.

Yukarı yönlü fiyatlamaya karşı ise 59500.00 önemli arz bölgesi üzerinde 4 saatlik kapanışlar fiyatın alıcılar tarafından 61815.14 direncine ulaşmasını sağlayacaktır.

Destek : 54596.68 – 51306.56

Direnç : 59500.00 – 61815.14

BTC şu anda 10 Mayıs 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan 58.000 dolar civarında işlem görüyor. Yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Bitcoin, kripto para toplam piyasa değerinin %46'sını oluşturuyor. Dünyanın en büyük kripto varlığı, son 24 saatte yaklaşık %5 arttı.

Bitcoin dolaşımı aşağı

yönlü riski kısıtlama eğiliminde

on-chain analitik firması Santiment'e göre, Bitcoin'in (BTC) token dolaşımı 57.000 $ fiyat seviyesinin üzerinde sabit kaldı. Santiment, “Bitcoin'in token dolaşımı Ağustos ortasından bu yana toparlanma modunda ve tokenler adresler arasında sağlıklı bir oranda hareket ettiği sürece, BTC'nin aşağı yönlü riski geçmişe bağlı olarak sınırlı olacak.” yorumunu yaptı.

Santiment'in son raporunda belirttiği gibi Bitcoin, 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez 57 bin doların üzerine çıkarak başka bir yükseliş haftasına (+%16) giriş yaptı. Bununla birlikte, Bitcoin'in sosyal metrikleri, ‘piyasa coşkusu' ve birden fazla yerde ortaya çıkan aşırı açgözlülük işaretleri ile bir kez daha ısınmaya başlıyor.

Diğer dikkat çeken bir gelişme ise dün kripto varlık saklama cüzdanı Xapo'dan kripto borsası Bitfinex'e 207 milyon doların üzerinde 3.600 BTC transfer edildiği görüldü.

Kaynaklar: uzmancoin.com, kriptoparahaber.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.