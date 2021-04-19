Bitcoin'de yastıkaltı dönem

Altında olduğu gibi bitcoin kullanıcıları da güvenli liman arayışına girerken yastık altına yönelik talebin arttığına dikkat çekiliyor.

Merkez Bankası'nın kripto paralara yönelik düzenlemesinin ardından sanal paralara dair kafalarda soru işaretleri oluşurken sanal para uzmanları da yaptıkları değerlendirmelerde bu alanda bir yasaktan ziyade bir nevi yasal düzenlemenin gerçekleştirildiğine dikkati çekmişlerdi.

Piyasa analizleri, 14,5 milyon BTC'nin yastık altında durduğunu gösteriyor. Yerli kripto para borsası Paritex'in CEO'su Özgür Serkan Uslu “Yatırımcılar tamamen uzun vadeli saklama yoluna gidiyorlar ve erişilebilen BTC sayısı azalıyor. Veriler, 2020 yılında fazladan 1 milyon BTC'nin yastık altı edildiğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu

Piyasa hacmi 1 trilyon doların üzerine çıktı

Kripto paralara olan ilgi, tüm dünyada her geçen gün daha da artıyor. En yaygın kullanılan kripto paraların başında ise şüphesiz Bitcoin geliyor. Özellikle 2021'in ilk aylarından bu yana kaydettiği yükselişle gözleri üzerine çeken Bitcoin, toplam piyasa hacmini 1 trilyon doların üstüne çıkardı. Bu yükseliş seyrinin altında ise likiditeyi azaltan ciddi bir yastık altı etkisi olduğuna işaret ediliyor. Glassnode tarafından yapılan piyasa analizlerine göre, dolaşımdaki 18,7 milyon BTC'nin yüzde 78'inin erişilebilir olmadığı görülüyor. Buna göre toplamda 14,5 milyon BTC yastık altında dururken, yalnızca 4,2 milyon bitcoin işlem görüyor.

Güvenli liman arayışına başladı

Yatırımcılar saklama yoluna gidiyor ve erişilebilen bitcoin sayısı azalıyor. Veriler, 2020 yılında fazladan 1 milyon bitcoinin yastık altına gittiğini gösteriyor. Bu durumu pandeminin yarattığı tereddüt diye okumak mümkün. Ekosisteme finansal okuryazarlığa sahip yatırımcılar kazandırmayı misyon edinen ve soğuk cüzdan sunan kripto para borsalarının da payı büyük. Bitcoin değer kazandıkça, yatırımcıların sahip oldukları varlıkları depolamak için güvenli liman arayışına daha fazla gireceği de bilinen bir gerçek.

Güven endeksi artıyor

Kurumsal firmaların blok zincir teknolojisine ve kripto paralara yaptığı yatırım ve güven endeksi giderek artıyor. Bitcoin'i enflasyona karşı bir koruma olarak görmek için birçok teknik neden bulunmasından dolayı şirket rezervinde bitcoin bulundurmanın çok yakında bir standart haline geleceği öngörülmekte. Sektörel uzmanlar da kurumsal yatırımcıların kripto paraya yaptıkları yatırımda küresel olarak aracı rol üstlenmekte ve yatırımların güvenliği için teknolojik alt yapı hizmeti sunmakta.

Arz darlığı yaşanabilir

Analistler, kurumsal yatırımcıların aynı hızda BTC satın almayı sürdürmesi halinde daha fazla arz darlığı yaşanabileceğini öngörüyor. İlk olarak BTC, dolaşımda olan sınırlı bir arza sahip ve bu bakımdan altının değer saklama aracı olmasını taklit ediyor. Dahası, Bitcoin arzını madencilik yoluyla artırmanın herhangi bir yolu bulunmuyor. Büyük kurumsal yatırımcılar ise yüklü miktarda BTC satın alıp soğuk cüzdanlara taşıyarak dolaşımda olan arzı daha da azaltıyor.

Kullanıcının güvenini kazanmak önemli

Yerli bir kripto para borsası olarak dünyanın her yerinden 200 binden fazla kullanıcının güvenini kazanmayı başardıklarını söyleyen Uslu," 10 farklı kripto para ve 17 işlem çifti sunuluyor, yatırımcıların güvenli ve hızlı işlemler yapabilmesine olanak tanıyoruz. Mevduatların yüzde 95'ini farklı coğrafyalara yayılmış çevrimdışı soğuk cüzdanlarda saklıyoruz." yorumunu yapıyor.Ayrıca kullanıcıların veri güvenliğini sağlamak için her hesap, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) ile koruma altına alınıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.