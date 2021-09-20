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TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin'de sert düşüş

Bitcoin'de sert düşüş

Bitcoin, Güney Kore’nin planlı piyasa askıya alma hamlesi etkisiyle yüzde 7 düşüşle 45 bin doların altına indi.

3 Saat Önce
2021-09-20 13:56:27
Bitcoin'de sert düşüş

Kripto para piyasalarında Güney Kore'nin ülkede faaliyet gösteren kripto para piyasalarının neredeyse üçte ikisini planlı bir şekilde askıya alacak olmasının etkisi ile hızlanan bir düşüş hareketi yaşanıyor.

Bitcoin, Güney Kore'nin planlı piyasa askıya alma hamlesi etkisiyle yüzde 7 düşüşle 45 bin doların altına indi.

Kripto para piyasalarını ilgilendiren bir başka gelişme ise ABD hükümetinin fidye yazılımı saldırganlarının kripto para birimleri kullanmasını durdurmak için adımlar atmaya hazırlandığını iddiası oldu.

Diğer yandan, dolarda yaşanan yükseliş de söz konusu düşüşü destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Ether fiyatında da düşüş yüzde 9 seviyelerinde iken alımlar 3 bin 114 dolar seviyelerinden gerçekleşiyor.

Cardano yüzde 10'un üzerinde, Ripple yüzde 11,3, Solana ise yüzde 14 kayıpla işlem görüyor.

El Salvador'un alımları Bitcoin'de bir miktar toparlanma getirdi

Öte yandan Dünyanın Bitcoin'i resmi para birimi ilen tek ülkesi olan El Salvador'un Devlet Başkanı Bukele, Bitcoin'de gerileyen fiyatı fırsat bilerek 150 adetlik alım yaptıklarını açıkladı.

Bitcoin fiyatı 45 bin doların altını gördükten sonra yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. Analistler hareketin nedenleri arasında El Salvador'un dipten alımını da sayıyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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