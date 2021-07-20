Bitcoin’de sert düşüş! Son 1 ayın en düşük seviyesinde

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, bugün ulaştığı seviye ile son 1 ayın en düşük değerine ulaştı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, bugün ulaştığı seviye ile yatırımcılarını korkuttu. Güne sert bir düşüşle başlayan BTC'nin güncel değeri son 1 ayın en düşük seviyesini gördü. 22 Haziran'dan bu yana ilk kez yatırımcılar bu kadar düşük bir değer tablosu ile karşılaştı.

Son 1 aydaki en düşük değeri gören Bitcoin yalnızca kendi yatırımcılarını değil, diğer kripto para varlıklarının da oranlarını olumsuz etkiledi. CoinMarketCap'in verilerine göre son 24 saatte piyasada 90 milyar doların üzerinde bir kayıp yaşandı.

BİTCOİN, 30 BİN DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ

20 Temmuz 2021 Salı günü saat 16.50 itibariyle Bitcoin değeri 3.47 düşüşle 29 bin doları gördü. Gün içerisinde ulaşılan en yüksek rakam 31 dolar olurken, son saatlerde popüler kripto para birimi dikkat çekici bir hareket göstermedi.

Bitcoin'in düşüş nedeni kesin olarak bir madde ile açıklanabilir değil. Fakat bunda etken olan sebeplerden bir tanesi, Çin'de kripto para madenciliği ve ticari yasağı olarak değerlendiriliyor. Çin Halk Cumhuriyeti, Bitcoin madencilerini; işlemlerin enerji yoğunluğu, çevresel etkiler ve benzeri diğer nedenlerle faaliyetlerini sona erdirmeye zorladı.

Bunun yanı sıra Çin Merkez Bankası, müşterilerine kripto para üretimi ve ticareti konusunda yasak getirdi. Tüm bu nedenler, BTC'nin değerini kaçınılmaz bir şekilde düşürmeye itti. Ayrıca kısıtlamalar yalnızca Çin'den değil, diğer ülkelerden de geldi. Başta İngiltere olmak üzere Japonya, Kanada ve Tayland gibi ülkeler, kripto paralar ile ilgili kurallarını daha katı hale getirmek için kolları sıvadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.