Bitcoin’de rekor yükseliş! 55 bin doların üzerini gördü

Bitcoin günlük yüzde 4.6 yükselerek 55 bin doların üzerine tırmandı.

Dün 3 ayın ardından 55 bin doların üzerini gören Bitcoin yükselişini bugüne de taşıdı. Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.6 yükselerek 51 bin 660 dolara çıktı.

Böylece Bitcoin'in son 1 haftadaki yükselişi yüzde 22'yi buldu.

Habertürk'ün aktardığına göre piyasa değeri bakımından 2. büyük kripto para olan Ethereum da günlük yüzde 3 değer kazanarak 3.480 doları gördü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.