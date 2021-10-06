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TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin’de rekor yükseliş! 55 bin doların üzerini gördü

Bitcoin’de rekor yükseliş! 55 bin doların üzerini gördü

Bitcoin günlük yüzde 4.6 yükselerek 55 bin doların üzerine tırmandı.

2 Saat Önce
2021-10-06 16:16:26
Bitcoin’de rekor yükseliş! 55 bin doların üzerini gördü

Dün 3 ayın ardından 55 bin doların üzerini gören Bitcoin yükselişini bugüne de taşıdı. Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.6 yükselerek 51 bin 660 dolara çıktı.

Böylece Bitcoin'in son 1 haftadaki yükselişi yüzde 22'yi buldu.

Habertürk'ün aktardığına göre piyasa değeri bakımından 2. büyük kripto para olan Ethereum da günlük yüzde 3 değer kazanarak 3.480 doları gördü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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