Bitcoin'de ibre yukarı yönlü

Son bir yıl içerisinde yatırımcısına birkaç kez kaybettirme korkusu yaşattıran kripto paranın yaldızı Bitcoin, 55 bin doların üzerini test ederek son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Son günlerdeki yükselişin yıldızı Shiba'daki artış ise yüzde 250'yi buldu.

Global piyasalarda enerjiye dayalı emtialardan kaynaklık baş gösteren dalgalanmaya rağmen kripto para piyasasında gözlenen pozitif seyir ekim başından beri yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Bu hafta içerisinde Bitcoin, 55 bin doları aşarken piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine taşıdı.

3 bin 600 doların üzerini gören Ethereum'un ise piyasa değeri 420 milyar dolar seviyesinde seyretti.

Saat 17.26 itibarıyla Bitcoin 54 bin 184 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum ise 3 bin 570 dolardan alıcı buluyor.

Bitcoin, en son 12 Mayıs'ta 55 bin doların üzerini görmüştü. 14 Nisan'da da 64 bin 800 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

POWELL, UMUTSUZ HAVAYI DAĞITTI

Çin'den gelen yasak kararı sonrası Bitcoin 39 bin dolar seviyesine kadar çekilmişti. Geçen hafta Fed Başkanı Powell'ın kripto paraları yasaklamayı düşünmediklerini açıklamasının ardından Bitcoin, yönünü yeniden yukarı çevirmişti.

Powell, Fed'in kripto paraları yasaklama niyetinin olmadığını ancak stabil koinlerin daha fazla denetime ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Bitcoin, temmuz sonunda başlayan rallisini eylül ayı başına kadar sürdürmüş ve 53 bin dolara kadar yükselmişti. Ethereum da 4 bin doları aşmış ardından 2 bin 500 dolar seviyesine çekilmişti.

HIZLI YÜKSELİŞİYLE ÖNE ÇIKTI

Öte yandan son günlerde piyasadaki yükselişin yıldızı Shiba oldu.

8 gündür aralıksız yükselen Shiba, son 24 saatte yüzde 45'e yakın primlendi.

Shiba'daki yoplam yükseliş ise yüzde 250'yi buldu. Shiba, 0,00002498 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.