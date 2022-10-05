Bitcoin’de büyük yükseliş!

Küresel piyasalarda yaşanan coşku kripto para piyasasına da yansıdı.

En büyük hacimli ve değerli kripto para Bitcoin son 7 günde yüzde 8, son 24 saatte ise yüzde 1 yükselerek yeniden 20 bin doların üstüne çıktı.

En yüksek hacimli ikinci kripto para Ethereum ise 1.345 dolardan işlem görüyor. Solana 33.73 dolardan alıcı bulurken, Dogecoin 0.06445 cente kadar çıktı.

Bu yükselişlerle kripto para piyasasının toplam değeri de 960 milyar dolara çıktı. .