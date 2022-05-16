Bitcoin’de 17 bin dolar korkusu sardı

Kripto para piyasalarında gerileme devam ediyor. Haftaya 30 bin doların altında başlayan Bitcoin’i 17 bin dolar korkusu sardı.

Geçen hafta küresel kripto para piyasalarında 326 milyar dolar buharlaştı. Türkiye'de sadece LUNA olayında 1 milyar doların battığı tahmin ediliyor. 16 Mayıs pazartesi gününe 30 bin doların altında başlayan Bitcoin'de gerileme devam ediyor. Uzmanlar Bitcoin'in 17 bin dolara kadar gerileyebileceğini belirtirken Etherheum ve Avalanche'ın da aralarında bulunduğu diğer kripto varlıkların da durumu iç açıcı değil.

'ÇÖKÜŞÜN ŞOK DALGALARINA ŞAHİT OLDUK'

Algoritma destekli TerraUSD sabit coinin çökerek kendisini destekleyen tüm sistemi kargaşaya sürüklemesi sonrası Bitcoin 25 bin 425 dolara kadar gerilemişti.

Kripto para borsası Binance Genel Müdürü Changpeng Zhao şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları “Büyük bir projenin hızla çöküşünün tüm endüstriye yolladığı şok dalgalarına şahit olduk. Ancak piyasanın son düşüşünde görülemeyen yeni bir direnci de bulduk.” şeklinde açıkladı.

Panter Capital Dijital Varlıkların başında bulunan Paul Veradittakit mevcut durumla daha önce yaşanan ve “Kripto Kışı” diye nitelendirilen düşüşler arasındaki farklardan birinin piyasaya dahil olan kurumlar olduğunu ve görülen desteğin buradan kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekti.

Veradittakit, “2018 yılına oranla daha fazla kurumsal kripto yatırımcısı var ve onlar bu durumu bir alış fırsatı olarak görüyor.” dedi.

'KASIM'DAN BU YANA YÜZDE 57 DEĞER KAYBETTİ'

CoinGecko verilerine göre son yedi günde kripto varlıklarda 326 milyar dolar buharlaştı. Bitcoin ise 2021 yılı kasım ayından gördüğü en yüksek seviye sonrası yüzde 57 değer kaybetti.

Algoritma tabanlı kripto yatırım platformu Mudrex Genel Müdürü Edul Patel, mevcut fiyat hareketleriyle ilgili, “Bitcoin'in ikinci destek noktası 27 bin dolar seviyesinde ve bu nokta ilerleyen günlerde fiyatın dengeleneceği seviye olabilir.” değerlendirmesinde bulundu. .