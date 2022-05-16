DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ÖSYM sınav görevi ücreti 2022 | YKS sınav görevli ücreti ne kadar? Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon başkanı, Bina Sorumlusu sınav görevli ücreti kaç TL?
HAK-PAR’ın yeni genel başkanı belli oldu
Putin'den NATO’ya tehdit! Yanıt vereceğiz
YKS sınav görevli ücretleri 2022 | ÖSYM Gözetmen-Salon Başkanı-Yedek Gözetmen ücreti ne kadar? 2022 öğretmen sınav görevi ücreti kaç TL?
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan sağduyu çağrısı
Bitcoin’de 17 bin dolar korkusu sardı
Antalya'da 19 Mayıs'ta (yarın) otobüsler ücretsiz mi? Antalya 19 Mayıs (bugün) otobüsler bedava mı? Antalya'da otobüs, metro, antray indirimli mi, ücretli mi?
McDonald's Rusya'dan çıkıyor
19 Mayıs'ta Bursa'da otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs (yarın) Bursa'da otobüs, metro bedava mı? BURULAŞ 19 Mayıs'ta otobüsler ücretli mi, indirimli mi?
Pakistan hükümetine 'İmran Han' uyarısı: 'Ülke Sri Lanka'ya dönebilir'
Gözler kritik AB toplantısında
Altınbaş'ın arazisinde İstanbul'un yeni OTOAVM'si yapılacak
1461 Trabzon FK - Sivas Belediyespor maçını canlı izle! 2.Lig Play OFF
BİLSEM öğretmen maaşı ne kadar? 2022-2023 BİLSEM ek ders ücreti ne kadar? Bilim Sanat Merkezi Öğretmen şartları nasıl?
Twitter'daki 'sahte' hesapların oranı açıklandı: Her 5 hesaptan 1'i sahte

TIMETURK / EKONOMİ / Bitcoin’de 17 bin dolar korkusu sardı

Bitcoin’de 17 bin dolar korkusu sardı

Kripto para piyasalarında gerileme devam ediyor. Haftaya 30 bin doların altında başlayan Bitcoin’i 17 bin dolar korkusu sardı.

51 Dakika Önce
2022-05-16 14:28:23
Bitcoin’de 17 bin dolar korkusu sardı

Geçen hafta küresel kripto para piyasalarında 326 milyar dolar buharlaştı. Türkiye'de sadece LUNA olayında 1 milyar doların battığı tahmin ediliyor. 16 Mayıs pazartesi gününe 30 bin doların altında başlayan Bitcoin'de gerileme devam ediyor. Uzmanlar Bitcoin'in 17 bin dolara kadar gerileyebileceğini belirtirken Etherheum ve Avalanche'ın da aralarında bulunduğu diğer kripto varlıkların da durumu iç açıcı değil.

'ÇÖKÜŞÜN ŞOK DALGALARINA ŞAHİT OLDUK'

Algoritma destekli TerraUSD sabit coinin çökerek kendisini destekleyen tüm sistemi kargaşaya sürüklemesi sonrası Bitcoin 25 bin 425 dolara kadar gerilemişti.

Kripto para borsası Binance Genel Müdürü Changpeng Zhao şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları “Büyük bir projenin hızla çöküşünün tüm endüstriye yolladığı şok dalgalarına şahit olduk. Ancak piyasanın son düşüşünde görülemeyen yeni bir direnci de bulduk.” şeklinde açıkladı.

Panter Capital Dijital Varlıkların başında bulunan Paul Veradittakit mevcut durumla daha önce yaşanan ve “Kripto Kışı” diye nitelendirilen düşüşler arasındaki farklardan birinin piyasaya dahil olan kurumlar olduğunu ve görülen desteğin buradan kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekti.

Veradittakit, “2018 yılına oranla daha fazla kurumsal kripto yatırımcısı var ve onlar bu durumu bir alış fırsatı olarak görüyor.” dedi.

'KASIM'DAN BU YANA YÜZDE 57 DEĞER KAYBETTİ'

CoinGecko verilerine göre son yedi günde kripto varlıklarda 326 milyar dolar buharlaştı. Bitcoin ise 2021 yılı kasım ayından gördüğü en yüksek seviye sonrası yüzde 57 değer kaybetti.

Algoritma tabanlı kripto yatırım platformu Mudrex Genel Müdürü Edul Patel, mevcut fiyat hareketleriyle ilgili, “Bitcoin'in ikinci destek noktası 27 bin dolar seviyesinde ve bu nokta ilerleyen günlerde fiyatın dengeleneceği seviye olabilir.” değerlendirmesinde bulundu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş